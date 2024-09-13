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  • Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Нашли друг друга, это играющая команда. Артем знает, как мотивировать, настраивать футболистов и вести их за собой» 
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Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Нашли друг друга, это играющая команда. Артем знает, как мотивировать, настраивать футболистов и вести их за собой» 

Станислав Черчесов оценил переход Артема Дзюбы в «Акрон».

«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк [Заур Тедеев]. Я был на ее первом матче с «Локомотивом», это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить. 

И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное – Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей».

О характере Дзюбы

«Дело в том, что когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в «Спартаке» и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. 

Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoАртем Дзюба
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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