Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Нашли друг друга, это играющая команда. Артем знает, как мотивировать, настраивать футболистов и вести их за собой»
«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк [Заур Тедеев]. Я был на ее первом матче с «Локомотивом», это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить.
И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное – Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей».
О характере Дзюбы
«Дело в том, что когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в «Спартаке» и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке.
Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
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