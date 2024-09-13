Дзюба о переходе в «Акрон»: «Всячески готов помочь команде – забивать и отдавать голевые передачи» 

Артем Дзюба высказался после своего перехода в «Акрон».

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца текущего сезона.

«Всем спасибо большое, встретили тепло, люди уже поприветствовали. Жду с нетерпением, когда уже начну тренироваться.

Мы уже списались с Костей Савичевым. Договорились завтра после тренировки поболтать и пообщаться. Круто, что капитан так среагировал.

Всячески готов помочь команде и, конечно же, определенные цели, как нападающий, должен реализовать – забивать и отдавать голевые передачи», — сказал нападающий «Акрона ».