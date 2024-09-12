«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро долга. LFP дала клубу 8 дней

«ПСЖ» обязали выплатить задолженность перед Килианом Мбаппе.

Ранее стало известно, что нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид », требует от «Пари Сен-Жермен » 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

Вчера юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности. Футболист отказался и продолжил настаивать на выплате долга.

Сегодня LFP заняла сторону Мбаппе и обязала парижский клуб в течение восьми дней приступить к выплате задолженности.