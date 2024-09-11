Юрист Мбаппе о долге «ПСЖ»: «Килиан желает, чтобы его работа была оплачена, как и любой работник. Должно применяться трудовое законодательство»

Юрист Килиана Мбаппе высказалась о его отказе сотрудничать с «ПСЖ» из-за долга.

Нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид », требует от бывшего клуба 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

Форвард обратился в LFP и УЕФА. Накануне Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) провел заседание и призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности, но сторона Мбаппе выразила несогласие с этим решением.

«На данном этапе мой клиент просто желает, чтобы его работа была оплачена, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым работником, завершившим свой срочный контракт.

Должно применяться трудовое законодательство», – заявила Le Monde юрист Дельфин Верхейден.

«ПСЖ» оправдывает невыплату денег устной договоренностью, заключенной с футболистом перед многочисленными свидетелями, в частности тренером Луисом Энрике, подчеркивает RMC Sport.

Мбаппе отклонил призыв LFP о досудебном урегулировании спора с «ПСЖ». Килиан хочет выплаты долга в 55 млн евро