Юрист Мбаппе о долге «ПСЖ»: «Килиан желает, чтобы его работа была оплачена, как и любой работник. Должно применяться трудовое законодательство»
Нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид», требует от бывшего клуба 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
Форвард обратился в LFP и УЕФА. Накануне Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) провел заседание и призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности, но сторона Мбаппе выразила несогласие с этим решением.
«На данном этапе мой клиент просто желает, чтобы его работа была оплачена, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым работником, завершившим свой срочный контракт.
Должно применяться трудовое законодательство», – заявила Le Monde юрист Дельфин Верхейден.
«ПСЖ» оправдывает невыплату денег устной договоренностью, заключенной с футболистом перед многочисленными свидетелями, в частности тренером Луисом Энрике, подчеркивает RMC Sport.
Мбаппе отклонил призыв LFP о досудебном урегулировании спора с «ПСЖ». Килиан хочет выплаты долга в 55 млн евро
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