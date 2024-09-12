Александр Мостовой: «Мои отзывы о Станковиче не положительные, а футбольные. Оценивают по результату – не дай бог у «Спартака» его не будет»

Александр Мостовой высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.

– Получится ли у Станковича сделать «Спартак» чемпионом в этом сезоне?

– Если б я знал... Я же не экстрасенс.

– Но вы довольны работой Деяна.

– Конечно.

– Мы регулярно читаем ваши положительные отзывы о Станковиче.

– Они не положительные – они футбольные. Оценивают ведь по результату. И не дай бог у «Спартака» не будет результата!..

– Но известно ведь, что у «Спартака» может быть только один результат.

– Правильно. Но его последний раз удалось добиться в 2017-м, а до этого чемпионства ждали 16 лет, – сказал экс-игрок «Спартака » и сборной России.