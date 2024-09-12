Александр Мостовой: «Мои отзывы о Станковиче не положительные, а футбольные. Оценивают по результату – не дай бог у «Спартака» его не будет»
Александр Мостовой высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.
– Получится ли у Станковича сделать «Спартак» чемпионом в этом сезоне?
– Если б я знал... Я же не экстрасенс.
– Но вы довольны работой Деяна.
– Конечно.
– Мы регулярно читаем ваши положительные отзывы о Станковиче.
– Они не положительные – они футбольные. Оценивают ведь по результату. И не дай бог у «Спартака» не будет результата!..
– Но известно ведь, что у «Спартака» может быть только один результат.
– Правильно. Но его последний раз удалось добиться в 2017-м, а до этого чемпионства ждали 16 лет, – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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