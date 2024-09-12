Федуна приглашали на матч звезд «Спартака», но его не было в Москве («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», бывшего владельца «Спартака» пригласили на матч в честь юбилея «Лукойл Арены», но в силу личных обстоятельств он не смог приехать в Москву.
«Федуна приглашали на матч, ему звонили, но бывший владелец «Спартака» ответил, что у него не получается в этот день быть в Москве», – приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».
Матч звезд «Спартака» на «Лукойл Арене» посетили 30 113 зрителей. Стадион был открыт 5 сентября 2014 года при Леониде Федуне и с тех пор является домашней ареной московского клуба.
В рамках матча команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2.
Градиленко о матче звезд «Спартака»: «Приглашают тех, кто отношения к клубу не имеет, где Черчесов, Хлестов, Шмаров? Ребята из атлетики, какие-то комики, дети. Звали ли Федуна, который и построил стадион?»
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