Пловчиха Ефимова о Соболеве в «Зените»: «Спартак» обойдется без таких людей, у клуба все будет хорошо, думаю»

Пловчиха Юлия Ефимова высказалась о переходе Александра Соболева в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о подписании контракта с форвардом 30 августа.

«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей.

Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака » все будет хорошо», – сказала российская пловчиха и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова.

Александр Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.