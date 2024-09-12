Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»
Александр Мостовой рад приглашению на стажировку от Деяна Станковича.
Ранее главный тренер «Спартака» заявил, что готов пригласить экс-футболиста на стажировку.
«Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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