Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»

Александр Мостовой рад приглашению на стажировку от Деяна Станковича.

Ранее главный тренер «Спартака » заявил , что готов пригласить экс-футболиста на стажировку.

«Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», – сказал Мостовой .