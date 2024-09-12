FA предъявила Бентанкуру обвинения за неудачную шутку про Сона и корейцев. Хавбек «Тоттенхэма» может ответить до 19 сентября

Родриго Бентанкуру предъявлены обвинения после шутки о корейцах.

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии предъявила хавбеку «Тоттенхэма» обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

Сообщается, что Бентанкур может ответить на обвинения до 19 сентября.