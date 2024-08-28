Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая за стычку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур дисквалифицирован на 4 игры, Хименес, Оливера и Араухо – на 3

Дарвин Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая.

Нападающий « » получил пятиматчевую дисквалификацию в рамках наказаний, вынесенных КОНМЕБОЛ после инцидентов в полуфинале Кубка Америки, где сыграли сборные Уругвая и .

Напомним, после поражения от Колумбии (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной вступили в стычку с болельщиками на трибунах. Игроки применили к болельщикам физическое насилие, позже также появились видеозаписи, на которых пытается бросить в толпу стул.

Нуньес, один из пяти игроков сборной Уругвая, которым назначено отстранение, пропустит отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против сборных Парагвая, Венесуэлы, и . Игрок также был оштрафован на 20 000 долларов. Запрет не распространяется на клубные матчи, поэтому нападающий сможет продолжить выступления за «Ливерпуль».

Также сообщается, что полузащитник « » отстранен на четыре матча и оштрафован на 16 000 долларов, а Хосе Мария Хименес («Атлетико»), (« ») и (« ») получили дисквалификацию на три игры и штраф в размере 12 000 долларов.

Шесть игроков, сыгравших менее значимую роль в инциденте, получили штраф в размере 5000 долларов. В списке числятся: (« »), («Америка»), («Америка»), (« »), Сантьяго Меле (« ») и Факундо Пельистри (« »).

Уругвайская федерация футбола была оштрафована на 20 000 долларов, а должностное лицо организации Марсело Гарсия был отстранен от всех соревнований КОНМЕБОЛ на шесть месяцев за бросок бутылки с водой в болельщиков на стадионе.