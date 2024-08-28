Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая за стычку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур дисквалифицирован на 4 игры, Хименес, Оливера и Араухо – на 3
Дарвин Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая.
Нападающий «Ливерпуля» получил пятиматчевую дисквалификацию в рамках наказаний, вынесенных КОНМЕБОЛ после инцидентов в полуфинале Кубка Америки, где сыграли сборные Уругвая и Колумбии.
Напомним, после поражения от Колумбии (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной Уругвая вступили в стычку с болельщиками на трибунах. Игроки применили к болельщикам физическое насилие, позже также появились видеозаписи, на которых Дарвин Нуньес пытается бросить в толпу стул.
Нуньес, один из пяти игроков сборной Уругвая, которым назначено отстранение, пропустит отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против сборных Парагвая, Венесуэлы, Перу и Эквадора. Игрок также был оштрафован на 20 000 долларов. Запрет не распространяется на клубные матчи, поэтому нападающий сможет продолжить выступления за «Ливерпуль».
Также сообщается, что полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур отстранен на четыре матча и оштрафован на 16 000 долларов, а Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Матиас Оливера («Наполи») и Рональд Араухо («Барселона») получили дисквалификацию на три игры и штраф в размере 12 000 долларов.
Шесть игроков, сыгравших менее значимую роль в инциденте, получили штраф в размере 5000 долларов. В списке числятся: Матиас Винья («Фламенго»), Себастьян Касерес («Америка»), Брайан Родригес («Америка»), Эмилиано Мартинес («Мидтьюлланд»), Сантьяго Меле («Атлетико Хуниор») и Факундо Пельистри («Панатинаикос»).
Уругвайская федерация футбола была оштрафована на 20 000 долларов, а должностное лицо организации Марсело Гарсия был отстранен от всех соревнований КОНМЕБОЛ на шесть месяцев за бросок бутылки с водой в болельщиков на стадионе.
Выиграли два финал кубка Америки и ЧМ - стали проектом ФИФА.
Аргентина лучшая сборная последние 10 лет. Хочешь или не хочешь но это факт
2 финала ЧМ (1 из 2х выигран)
Финал ЧЕ 2016
Минимум 3 состава достойных.
Основной так вообще в прайме на 1 млрд