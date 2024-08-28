Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая за стычку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур дисквалифицирован на 4 игры, Хименес, Оливера и Араухо – на 3

Теги Ливерпуль Фламенго премьер-лига Англия Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига высшая лига Дания Мидтьюлланд дисквалификации Наполи Панатинаикос высшая лига Греция Сборная Эквадора по футболу Сборная Колумбии по футболу Тоттенхэм Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу высшая лига Колумбия Атлетико Хуниор Федерация футбола Уругвая Хосе Хименес Родриго Бентанкур Сантьяго Меле Матиас Оливера Матиас Винья Себастьян Касерес Рональд Араухо Дарвин Нуньес Брайан Родригес Браво Факундо Пельистри деньги Эмилиано Мартинес Торанса Футбол

Дарвин Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая.

Нападающий «Ливерпуля» получил пятиматчевую дисквалификацию в рамках наказаний, вынесенных КОНМЕБОЛ после инцидентов в полуфинале Кубка Америки, где сыграли сборные Уругвая и Колумбии.

Напомним, после поражения от Колумбии (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной Уругвая вступили в стычку с болельщиками на трибунах. Игроки применили к болельщикам физическое насилие, позже также появились видеозаписи, на которых Дарвин Нуньес пытается бросить в толпу стул.

Нуньес, один из пяти игроков сборной Уругвая, которым назначено отстранение, пропустит отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против сборных Парагвая, Венесуэлы, Перу и Эквадора. Игрок также был оштрафован на 20 000 долларов. Запрет не распространяется на клубные матчи, поэтому нападающий сможет продолжить выступления за «Ливерпуль».

Также сообщается, что полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур отстранен на четыре матча и оштрафован на 16 000 долларов, а Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Матиас ОливераНаполи») и Рональд АраухоБарселона») получили дисквалификацию на три игры и штраф в размере 12 000 долларов.

Шесть игроков, сыгравших менее значимую роль в инциденте, получили штраф в размере 5000 долларов. В списке числятся: Матиас ВиньяФламенго»), Себастьян Касерес («Америка»), Брайан Родригес («Америка»), Эмилиано МартинесМидтьюлланд»), Сантьяго Меле («Атлетико Хуниор») и Факундо Пельистри («Панатинаикос»).

Уругвайская федерация футбола была оштрафована на 20 000 долларов, а должностное лицо организации Марсело Гарсия был отстранен от всех соревнований КОНМЕБОЛ на шесть месяцев за бросок бутылки с водой в болельщиков на стадионе.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
организаторы не могут обеспечить безопасность на стадионе, виноват Нуньес, браво
+23
-2
+21
Дисквальнули игроков из-за бездарной организации, браво. Нуньес должен был молча смотреть как его родственников и друзей щемят на трибунах
+18
-3
+15
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Проиграли два финала кубка Америки и финал ЧМ - были неудачниками.
Выиграли два финал кубка Америки и ЧМ - стали проектом ФИФА.
Аргентина лучшая сборная последние 10 лет. Хочешь или не хочешь но это факт
+20
-6
+14
Ответ Bunyod Turgunov
Проиграли два финала кубка Америки и финал ЧМ - были неудачниками. Выиграли два финал кубка Америки и ЧМ - стали проектом ФИФА. Аргентина лучшая сборная последние 10 лет. Хочешь или не хочешь но это факт
Да щааас прям! Лучшая сборная последних 10 лет - 100% Франция.
2 финала ЧМ (1 из 2х выигран)
Финал ЧЕ 2016
Минимум 3 состава достойных.
Основной так вообще в прайме на 1 млрд
+7
-2
+5
Ответ mantihor_e
организаторы не могут обеспечить безопасность на стадионе, виноват Нуньес, браво
ну не могут же они дядю Сэма поругать за бездарную организацию
+5
-1
+4
Больше всего интересно, во время стычки, Нуньес попал хотя бы по одному фанату?
+3
0
+3
Ответ Сергей Нортман
Больше всего интересно, во время стычки, Нуньес попал хотя бы по одному фанату?
Там по Нуньесу колумбийский священник нормально попал в лицо)
+2
0
+2
Рад за Араухо. Он постоянно возвращается с травмами после сборных.
+2
-1
+1
Ответ Антонио Мартынов
Там по Нуньесу колумбийский священник нормально попал в лицо)
Бил за Христа!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Bunyod Turgunov
Проиграли два финала кубка Америки и финал ЧМ - были неудачниками. Выиграли два финал кубка Америки и ЧМ - стали проектом ФИФА. Аргентина лучшая сборная последние 10 лет. Хочешь или не хочешь но это факт
Все мы видели, как свистками ковались эти катарские "победы"))
0
0
0
Ответ Burel
Они виноваты, но виновата так же позорная организация американцев. Впрочем, как всегда: уже все забыли, когда в стране НАТО последний раз нормально провели крупное соревнование
Так в 2024 и провели)
0
0
0
Араухо то куда полез - в игре не раз травмировался, а тут ещё и в драку!
0
0
0
Сколько дисквалификации и штрафов получили виновные недоболельщики?
0
0
0
Уругвай технично сливается с ЧМ 2026)))
0
0
0
Великолепно, пусть в клубе тренируется и играет, сборная не убежит, а ему новому тренеру многое предстоит доказать.
0
0
0
Был бы на его месте фифанель меси, отстранили бы фанатов Колумбии и дали техническое поражение сборной 3-0..
+3
-3
0
"Самое главное это семья" "La familia lo es todo" Доминик Нуньес.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий