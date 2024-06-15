Бентанкур сказал, что все корейцы выглядят одинаково. Хавбек «Тоттенхэма» извинился перед Соном: «Это просто очень плохая шутка!»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Родриго Бентанкур дискриминация Футбол

Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за неудачную шутку о корейцах.

В социальных сетях распространился ролик с участием полузащитника «Тоттенхэма». В нем уругвайский телеведущий Рафа Котело просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Позже хавбек извинился перед Соном в соцсети.

«Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка!

Ты знаешь, что я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» – написал Бентанкур. 

19 комментариев
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Не черного же оскорбил. Типичные двойные стандарты в обществе
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Вы чего, совсем больные что ли?
Уже на столь примитивном уровне не в состоянии логическим путём мысль сформулировать??
И для азиатов мы тоже все на одно лицо.. прикинь!
Интересно почему..
+5
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Ответ <Inter>
Не черного же оскорбил. Типичные двойные стандарты в обществе
Азиатов тоже нельзя. Оскорблять можно только белых.
+8
-4
+4
Сказал правду 😄
+4
-3
+1
Сон покинул Бентанкура после неудачной шутки. Уже не первый день как
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Азиатов тоже нельзя. Оскорблять можно только белых.
Фишка в том, что людей линчуют лишь за оскорбление черных. За оскорбление азиата или латиноса можно ограничиться извинениями.
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Ответ Иван Иванов
Вы чего, совсем больные что ли? Уже на столь примитивном уровне не в состоянии логическим путём мысль сформулировать?? И для азиатов мы тоже все на одно лицо.. прикинь! Интересно почему..
Через узкие глаза плохо видно?
+2
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Ответ Johnny D
Через узкие глаза плохо видно?
А тебе через "широкие"?
Ку хин бена от Ку хен сена не отличаешь...
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Ну по факту это так и есть. За что там извинятся ?
Мир сошел с ума с этой толерастией
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это был сон 😴
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Все корейцы похожи на корейцев, это правда.
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- Да брат Родриго конечно простим..,посолим.,поперчим.,и сьедим как уругвайскую собаку...
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Где Винисиус? Или азиаты недостойны его внимания?
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Фотограф делающий фото на документы, сфотографировал группу Китайцев, так как ему показалось что они все на одно лицо, не стал сильно заморачиваться и сделал одну фотку для всех, отдал фотку Китайцу,
Китаец говорит:
- Это не моё фото
Фотограф:
- а что на тебя не похож?
Китаец:
- Похож, лицо моё, а вот рубашка не моя.
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Ответ <Inter>
Не черного же оскорбил. Типичные двойные стандарты в обществе
над азиатами тоже шутить нельзя, ща только над белыми можно.

Вообще я считаю можно шутить над любой расой при условии, что в ответку представитель этой расы будет вправе удалить тебя по лицу.
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Ответ Иван Иванов
Вы чего, совсем больные что ли? Уже на столь примитивном уровне не в состоянии логическим путём мысль сформулировать?? И для азиатов мы тоже все на одно лицо.. прикинь! Интересно почему..
Не стоит навязывать заблуждение, для азиатов мы не на одно лицо.
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