Бентанкур сказал, что все корейцы выглядят одинаково. Хавбек «Тоттенхэма» извинился перед Соном: «Это просто очень плохая шутка!»
Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за неудачную шутку о корейцах.
В социальных сетях распространился ролик с участием полузащитника «Тоттенхэма». В нем уругвайский телеведущий Рафа Котело просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.
«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.
Позже хавбек извинился перед Соном в соцсети.
«Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка!
Ты знаешь, что я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» – написал Бентанкур.
Уже на столь примитивном уровне не в состоянии логическим путём мысль сформулировать??
И для азиатов мы тоже все на одно лицо.. прикинь!
Интересно почему..
Ку хин бена от Ку хен сена не отличаешь...
Мир сошел с ума с этой толерастией
Китаец говорит:
- Это не моё фото
Фотограф:
- а что на тебя не похож?
Китаец:
- Похож, лицо моё, а вот рубашка не моя.
Вообще я считаю можно шутить над любой расой при условии, что в ответку представитель этой расы будет вправе удалить тебя по лицу.