Бентанкур сказал, что все корейцы выглядят одинаково. Хавбек «Тоттенхэма» извинился перед Соном: «Это просто очень плохая шутка!»

Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за неудачную шутку о корейцах.

В социальных сетях распространился ролик с участием полузащитника « ». В нем уругвайский телеведущий Рафа Котело просит у футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Позже хавбек извинился перед в соцсети.

«Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка!

Ты знаешь, что я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» – написал Бентанкур.