Отца Сона и двух тренеров его академии оштрафовали за жестокое обращение с детьми. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Отца Сон Хын Мина наказали за жестокое обращение с детьми.

Напомним, Сон Ун Чжуна и двух тренеров из его академии обвиняли в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей. Утверждалось, что один из них ударил ребенка угловым флажком. Телесные наказания применялись и к другим игрокам. 

Областная прокуратура Чхунчхона предписала тренерам выплатить штраф и пройти программу обучения, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.

Если суд или обвиняемые не будут добиваться проведения открытого судебного разбирательства, то решение прокуратуры станет окончательным. 

5 комментариев
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Father of the Son.
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Отцасона
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Сон за отца не в ответе!
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Ответ Эльшод Насыров
А как пацанов воспитывать?)
Так, чтобы потом в 25+ не пришлось выложить несколько десятков тысяч денег на психотерапию.
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