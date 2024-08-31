Отца Сона и двух тренеров его академии оштрафовали за жестокое обращение с детьми. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков

Отца Сон Хын Мина наказали за жестокое обращение с детьми.

Напомним, Сон Ун Чжуна и двух тренеров из его академии обвиняли в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей. Утверждалось, что один из них ударил ребенка угловым флажком. Телесные наказания применялись и к другим игрокам.

Областная прокуратура Чхунчхона предписала тренерам выплатить штраф и пройти программу обучения, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.

Если суд или обвиняемые не будут добиваться проведения открытого судебного разбирательства, то решение прокуратуры станет окончательным.