Сон о словах Бентанкура, что все корейцы выглядят одинаково: «Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Мы братья, ничего не изменилось»
Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за шутку о корейцах.
Ранее в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма». В нем телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.
«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.
«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился.
Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось.
Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое», – сказал форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Меня байки про «шапка-ушанка, балалайка, медведь, водка» не задевают, например
Хотя это, быть может, немного другое)