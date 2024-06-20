Сон о словах Бентанкура, что все корейцы выглядят одинаково: «Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Мы братья, ничего не изменилось»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Родриго Бентанкур дискриминация Футбол

Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за шутку о корейцах.

Ранее в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма». В нем телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился.

Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось.

Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое», – сказал форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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6 комментариев
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Ответ ten Hag
Да посмеялись и все) Меня байки про «шапка-ушанка, балалайка, медведь, водка» не задевают, например Хотя это, быть может, немного другое)
Балалайка, медведь и водка - это стереотипы без расистского подтекста, вот в чем разница)
+10
-1
+9
Да посмеялись и все)
Меня байки про «шапка-ушанка, балалайка, медведь, водка» не задевают, например
Хотя это, быть может, немного другое)
+5
-1
+4
Ответ Ростислав Романенко
Балалайка, медведь и водка - это стереотипы без расистского подтекста, вот в чем разница)
А че там расисткого то, ну если реально они все похожи, как говорят и мы для них, вот меня бы это точно не задело, если бы кореец сказал, да вы русские все на одно лицо.... Это просто там уже все чокнулись на теме расизма, во всём его видят
+10
-9
+1
Ответ Ростислав Романенко
Балалайка, медведь и водка - это стереотипы без расистского подтекста, вот в чем разница)
надуманные конечно подтексты. И там и там при желании можно найти расизм, по факту расизма в том, что человек одной расы не разбирается в людях другой расы, нет
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