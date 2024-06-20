Сон о словах Бентанкура, что все корейцы выглядят одинаково: «Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Мы братья, ничего не изменилось»

Родриго Бентанкур извинился перед Сон Хын Мином за шутку о корейцах.

Ранее в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма». В нем телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился.

Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось.

Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое», – сказал форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.