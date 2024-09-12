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  • Бобан о «Милане»: «Помимо результатов, отсутствует игра. Нужна схема 4-3-3, чтобы обеспечить баланс и поддержку Леау и Пулишичу. Фонсека умен и сможет исправить это, надеюсь»
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Бобан о «Милане»: «Помимо результатов, отсутствует игра. Нужна схема 4-3-3, чтобы обеспечить баланс и поддержку Леау и Пулишичу. Фонсека умен и сможет исправить это, надеюсь»

Звонимир Бобан высказался о нынешнем «Милане».

Бывший игрок «россонери» занимал в клубе должность руководителя футбольного отдела, с которой был уволен в 2020 году. Он подал на «Милан» в суд, считая свое увольнение несправедливым.

«К сожалению, мы все еще судимся, но для меня «Милан» всегда остается «Миланом».

Я очень уважаю работу Фонсеки в «Шахтере», «Лилле» и его первые дни в «Роме». Он только что прибыл в «Милан», и нам нужно дать ему время, но меня беспокоит то, что он все еще не уверен, что эта команда может и должна играть только по схеме 4-3-3. Так полузащитники могут обеспечить баланс и поддержку атакующим крайним нападающим Леау и Пулишичу. Рейндерс не может играть в полузащите из двух человек, Лофтус-Чик недостаточно креативен, чтобы играть в качестве десятки. Они оба полузащитники, которые двигают мяч, а не настоящие плеймейкеры.

Фонсека только начинает, он умен, и я надеюсь, что он сможет исправить положение, потому что, помимо результатов, реальная проблема – это игра, которая пока отсутствует», – сказал Бобан в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Milan Reports
logoМилан
logoсерия А Италия
Звонимир Бобан
logoПаулу Фонсека
logoРубен Лофтус-Чик
logoКристиан Пулишич
logoРафаэл Леау
logoТейани Рейндерс
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