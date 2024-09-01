Боссы «Милана» оценят работу Фонсеки после игр с «Венецией», «Ливерпулем» и «Интером». Команда стартовала с поражения и двух ничьих
Паулу Фонсека рискует потерять работу к концу месяца.
В первых трех матчах под руководством португальца «Милан» потерпел поражение и дважды сыграл вничью.
Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что руководство будет оценивать перспективы тренера на основании результатов ближайших матчей. После встреч «россонери» с «Венецией» (15 сентября), «Ливерпулем» (17 сентября) и «Интером» (22 сентября) работе Фонсеки будет дана оценка.
Он сначала оборону наладит, а потом...