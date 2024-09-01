Боссы «Милана» оценят работу Фонсеки после игр с «Венецией», «Ливерпулем» и «Интером». Команда стартовала с поражения и двух ничьих

Теги Интер Милан Ливерпуль серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Венеция Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека рискует потерять работу к концу месяца.

В первых трех матчах под руководством португальца «Милан» потерпел поражение и дважды сыграл вничью.

Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что руководство будет оценивать перспективы тренера на основании результатов ближайших матчей. После встреч «россонери» с «Венецией» (15 сентября), «Ливерпулем» (17 сентября) и «Интером» (22 сентября) работе Фонсеки будет дана оценка.

 

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15 комментариев
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В матчах с Интером и Ливерпулем, Милан ждёт чудовищное избиение.
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Ответ Dimario
Пхахах. Боссы Милана еще будут локти кусать по Пиоли
С такими идиотами, которые руководят Миланом, время Пиоли во главе команды, станет легендарным через пару лет.
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Пхахах. Боссы Милана еще будут локти кусать по Пиоли
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Ответ Cristiano Ronaldo
В матчах с Интером и Ливерпулем, Милан ждёт чудовищное избиение.
Может, достойная ничья против Венеции спасет португальца? :)
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Было столько свободных тренеров,а выбрали самого худшего.
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а типа не былопонятно заранее что это не тренер , а..... Печально что в руководстве сидят такие тупари
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Интересно, а кто его в тренеры выбрал? Ведь резюме у него не очень-то. Кроме чемпиона Украины других достижений нет. Неужели этого хватило?
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а ведь чуваки могли просто посмотреть на Рому, но захотелось самим на грабельки прыгнуть
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Пожалуйста пендосы уйдите из клуба прошу вас. Верните Мальдини🙏🙏🙏🙏🙏
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Надо было после предсезонки ему уходить на пике успеха.
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С этим физруком все ясно. Надо дать шанс реабилитироваться Аллегри.

Он сначала оборону наладит, а потом...
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Ну тут понятно...Два поражения и унылая ничья, зато Фосеку хоть уволят
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Ответ Старик Стариканов
Было столько свободных тренеров,а выбрали самого худшего.
А ты не понял почему? Им нужен был послушный не просящий много подкаблучник без ропота. Но такой подход им может очень дорого обойтись если Милан провалит сезон и поэтому сейчас думают идиоты. Увольнение Фонсеки должно произоити очень рано быстро и если они будут терпеть и надеется на авось и потеряют время то уже и усл Клопп не поможет. Милан такие ошибки уже совершал когда давал шансы и терпел и все равно увольнял Джампаоло и Монтеллу сменщики мало что могли изменить время было упущено. Поэтому быстро надо, изначально была очень сомнительное назначение. За всю предсезонку он ничего не решил а сделал хуже и глупо надеется что теперь справится под прессом. Так что надо свое я заткнуть и пригласить сильного и волевого тренера если хотят успехов и высоких доходов. Здесь раннее увольнение не тоже самое что с Гарсией год назад. Когда его погнали после 12 туров Наполи шел 3-м. Просто это косяк самодура Аурелио
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