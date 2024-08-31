«Милан» не побеждает при Фонсеке – две ничьих и поражение
У «Милана» нет ни одной победы при Паулу Фонсеке.
За три матча Серии А у «Милана» 2 ничьих – с «Лацио» (2:2) и «Торино» (2:2) – и поражение от «Пармы» (1:2).
«Россонери» занимают 14-е место, имея 2 балла.
В следующем туре «Милан» встретится с «Венецией» на своем поле 15 сентября.
Вот уж притащили бездаря тренером хотя с ним всё сразу было понятно, брать списанный материал после Ромы... Если он там ничего не показал, то что он в Милане покажет? И ведь будут ждать ещё несколько месяцев пока потеряем шансы и в Серии А и в ЛЧ. Пришёл бы условный Де Дзерби или Мотта и обосрался, то и слова бы не сказал. Риск был бы нормальный, а тут просто притащили середняка у которого за 15 лет толком никаких достижений и ждут каких-то результатов или игры. Даже матчи смотреть не охота, тут в лучшем случае борьба за топ-4
Он ла лигу взял с донной Барсой.
Куман например не смог, Сетьен не смог. А Хави смог.
У него был состав из молодых игроков. В Милане он также бы раскрыл молодых игроков