«Милан» не побеждает при Фонсеке – две ничьих и поражение

У «Милана» нет ни одной победы при Паулу Фонсеке.

За три матча Серии А у « » 2 ничьих – с « » (2:2) и «Торино» (2:2) – и поражение от «Пармы» (1:2).

«Россонери» занимают 14-е место, имея 2 балла.

В следующем туре «Милан» встретится с «Венецией» на своем поле 15 сентября.