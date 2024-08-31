«Милан» не побеждает при Фонсеке – две ничьих и поражение

Теги Милан Лацио серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

У «Милана» нет ни одной победы при Паулу Фонсеке.

За три матча Серии А у «Милана» 2 ничьих – с «Лацио» (2:2) и «Торино» (2:2) – и поражение от «Пармы» (1:2).

«Россонери» занимают 14-е место, имея 2 балла.

В следующем туре «Милан» встретится с «Венецией» на своем поле 15 сентября.

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44 комментария
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Пиоли аут
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Ответ Блуждающий странник
Балабол обещал атакующий футбол. И где он? Для чего делать такие заявления при такой блевотне. Это напоминает период при Пиоли когда влетали Сассуоло крупно. Такая же безнадега была на поле, а тут три игры и 0 идей. Во что он играет? Вот уж притащили бездаря тренером хотя с ним всё сразу было понятно, брать списанный материал после Ромы... Если он там ничего не показал, то что он в Милане покажет? И ведь будут ждать ещё несколько месяцев пока потеряем шансы и в Серии А и в ЛЧ. Пришёл бы условный Де Дзерби или Мотта и обосрался, то и слова бы не сказал. Риск был бы нормальный, а тут просто притащили середняка у которого за 15 лет толком никаких достижений и ждут каких-то результатов или игры. Даже матчи смотреть не охота, тут в лучшем случае борьба за топ-4
Да ты что?) А я запомнил Пиоли, как Волшебника, который с Круничами, Бенями и Калабриями, а также с престарелым носатым эгоцентриком, совершил невозможное и выиграл Серию А, после долгих лет позора! Запомнил, как при нём Милан стабильно занимал высокие места, добрался до полуфинала ЛЧ и снимал скальпы с Ньюкасла, ПСЖ и Наполи. То что я вижу под руководством Фонсеки, напоминает мне периоды тех тренеров, которые были до прихода Пиоли.
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Балабол обещал атакующий футбол. И где он? Для чего делать такие заявления при такой блевотне. Это напоминает период при Пиоли когда влетали Сассуоло крупно. Такая же безнадега была на поле, а тут три игры и 0 идей. Во что он играет?

Вот уж притащили бездаря тренером хотя с ним всё сразу было понятно, брать списанный материал после Ромы... Если он там ничего не показал, то что он в Милане покажет? И ведь будут ждать ещё несколько месяцев пока потеряем шансы и в Серии А и в ЛЧ. Пришёл бы условный Де Дзерби или Мотта и обосрался, то и слова бы не сказал. Риск был бы нормальный, а тут просто притащили середняка у которого за 15 лет толком никаких достижений и ждут каких-то результатов или игры. Даже матчи смотреть не охота, тут в лучшем случае борьба за топ-4
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Ответ Sminem
Пиоли аут
Зато теперь неверующие узрят, что Чики, Муси-Пуси, Рейндерсы и прочие посредственные товарищи, не являются топами, которым не давал раскрыться Пиоли, а выжимал на самом деле максимум из этого сброда.
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Отличный результат, в нужном направлении движется команда
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Удивил Фонсека, он вам не Пиоли.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Пиоли - на мой взгляд выжал не 100% а все 200% из того состава, что у него был. Ему покупали тех, кого хотело руководство, а не он, однако он при этом не жаловался и работал с тем, что есть. Да ещё и как работал! Превзошёл все самые смелые ожидания. Мне стыдно, перед ним, за то как с ним поступили амеры и стыдно за глупых недоболельщиков, которые имели наглость поливать его, за Чудо которое он сотворил!
Я не согласен, что Пиоли прям выжимал максимум. Потенциал у этой команды есть, но нужен соответствующий тренер. Клопп, Тухель либо молодые таланты. Брать Фонсеку - дебилизм. Тот же Крунич это чисто протеже Пиоли, когда общался с фанами все мечтали о его продаже. Это игрок на уровне Борини, в Турции там ему не сладко приходиться, даже там не тянет уровень. В остальном Пиоли приходил сменщиком в самый неудачный момент для команды, столкнулся с кучей трудностей, но выиграл скудетто и вышел в 1/2. Ему надо поставить памятник
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Призрак Джампаоло
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весёлый сезон намечается у Милана
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Ответ Cristiano Ronaldo
Да ты что?) А я запомнил Пиоли, как Волшебника, который с Круничами, Бенями и Калабриями, а также с престарелым носатым эгоцентриком, совершил невозможное и выиграл Серию А, после долгих лет позора! Запомнил, как при нём Милан стабильно занимал высокие места, добрался до полуфинала ЛЧ и снимал скальпы с Ньюкасла, ПСЖ и Наполи. То что я вижу под руководством Фонсеки, напоминает мне периоды тех тренеров, которые были до прихода Пиоли.
Красава🤝
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В принципе можно увольнять и идти кланяться в ноги Пиоли. Как раз перерыв на сборные, самое время.
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Пиоли: ну как вы там, потомки?
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Хорошо, что перерыв на сборные. Есть время пересобраться.
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Лажовый старт. И это они ещё отыгрывались в матчах, где набрали по одному очку.
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зато предсезонку мощно провел
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зато теперь неверующие узрят, что Чики, Муси-Пуси, Рейндерсы и прочие посредственные товарищи, не являются топами, которым не давал раскрыться Пиоли, а выжимал на самом деле максимум из этого сброда.
Я летом в комментах написал, что для борьбы с Интером Милану нужно игроков 7-8 мирового уровня, а меня фанаты Милана в минус загнали ;(
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Ответ Блуждающий странник
Я тут и писал всем, что не надо Пиоли трогать. Потому что наше руководство никого лучше не привезёт. Пиоли в команде это потолок, выше которого Милан никогда не прыгнет, но я реалист и понимал, что привезут в лучшем случае Мотту, но даже и его не смогли взять. Мне кажется назначение Фонсеки даже тупее чем назначение Джампаоло. А к Пиоли у меня только тёплые чувства, он вернул любовь к просмотру матчей Милана, вернул чувство семейной атмосферы в команде, но сейчас я вижу как Тео реагирует на тренера и лично мне уже всё понятно. Он уже теряет раздевалку, уже портит отношения с лидерами. Гнать его надо подальше и как можно быстрее
Пиоли - на мой взгляд выжал не 100% а все 200% из того состава, что у него был. Ему покупали тех, кого хотело руководство, а не он, однако он при этом не жаловался и работал с тем, что есть. Да ещё и как работал! Превзошёл все самые смелые ожидания. Мне стыдно, перед ним, за то как с ним поступили амеры и стыдно за глупых недоболельщиков, которые имели наглость поливать его, за Чудо которое он сотворил!
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Ответ samatzakirzyanov
А вы как болельщик Милана можете подсказать, почему Леау не играл в старте?
Потому что Фонсека гений и думает, что умнее всех. Ему не понравилось отношение Леау в матче с Пармой к игре. Иронично, что Леау и спас его от позорного поражения сегодня
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Ответ ТТД Бубнова
В принципе можно увольнять и идти кланяться в ноги Пиоли. Как раз перерыв на сборные, самое время.
Пиоли теперь из принципа, не пойдёт к этим опарышам неблагодарным. Пусть теперь с Чиками, Эмерсонами, Калабриями и прочими Террачанами, сами мучаются и слетают на законное десятое место.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Да ты что?) А я запомнил Пиоли, как Волшебника, который с Круничами, Бенями и Калабриями, а также с престарелым носатым эгоцентриком, совершил невозможное и выиграл Серию А, после долгих лет позора! Запомнил, как при нём Милан стабильно занимал высокие места, добрался до полуфинала ЛЧ и снимал скальпы с Ньюкасла, ПСЖ и Наполи. То что я вижу под руководством Фонсеки, напоминает мне периоды тех тренеров, которые были до прихода Пиоли.
Я тут и писал всем, что не надо Пиоли трогать. Потому что наше руководство никого лучше не привезёт. Пиоли в команде это потолок, выше которого Милан никогда не прыгнет, но я реалист и понимал, что привезут в лучшем случае Мотту, но даже и его не смогли взять. Мне кажется назначение Фонсеки даже тупее чем назначение Джампаоло. А к Пиоли у меня только тёплые чувства, он вернул любовь к просмотру матчей Милана, вернул чувство семейной атмосферы в команде, но сейчас я вижу как Тео реагирует на тренера и лично мне уже всё понятно. Он уже теряет раздевалку, уже портит отношения с лидерами. Гнать его надо подальше и как можно быстрее
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Хави нужно в Милан. Он вернёт Милан на вершину мирового футбола
Если без шуток, то Хави отличный вариант для команд у которых есть потенциал и есть желание его развивать. Да, он не поставит лучший футбол в мире команде, но играть на высоком уровне команда будет. Правда, насколько заявлял сам Хави, целый год он не планирует нигде работать, к нему уже обращались разные клубы с предложениями.
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Ответ Блуждающий странник
Я не согласен, что Пиоли прям выжимал максимум. Потенциал у этой команды есть, но нужен соответствующий тренер. Клопп, Тухель либо молодые таланты. Брать Фонсеку - дебилизм. Тот же Крунич это чисто протеже Пиоли, когда общался с фанами все мечтали о его продаже. Это игрок на уровне Борини, в Турции там ему не сладко приходиться, даже там не тянет уровень. В остальном Пиоли приходил сменщиком в самый неудачный момент для команды, столкнулся с кучей трудностей, но выиграл скудетто и вышел в 1/2. Ему надо поставить памятник
А я считаю, что максимум, потому что помимо Тео и Меньяна с проблемным Леау, нужно и другие позиции усиливать соответственно, а не середняков набирать. И кстати Круничей с Ребичами он от хорошей жизни ставил? Вспомни, как при малейшей травме, нам даже со скамейки было некого выпустить! Мальдини потому и ушёл, что владельцы не хотели хороших игроков покупать, а набирали середняков. Но ушёл Пиоли и Милан заиграл так, как и должен, с тем уровнем состава, тренером и руководством, которое он имеет.
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Ответ Игорь Новиков
Хорошо, что перерыв на сборные. Есть время пересобраться.
Пересоберетесь в серии Б
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Ответ Игорь Новиков
Люди, которые пишут про Пиоли, наверное, не в курсе, что Пиоли побеждать начал не сразу. В первых 6 матчах там была 1 победа и 3 поражения.
Ждем десять туров:)
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Хави нужно в Милан. Он вернёт Милан на вершину мирового футбола
Вот ты угараешь, а выбирая между Фонсекой и Хави очевидно выбор в пользу Хави. Он хотя бы молодых подтянет
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Ответ Блуждающий странник
Вот ты угараешь, а выбирая между Фонсекой и Хави очевидно выбор в пользу Хави. Он хотя бы молодых подтянет
Всмысли угораю? Хави хороший тренер, из тех кто щас свободен приходит на ум он.
Он ла лигу взял с донной Барсой.
Куман например не смог, Сетьен не смог. А Хави смог.
У него был состав из молодых игроков. В Милане он также бы раскрыл молодых игроков
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Всмысли угораю? Хави хороший тренер, из тех кто щас свободен приходит на ум он. Он ла лигу взял с донной Барсой. Куман например не смог, Сетьен не смог. А Хави смог. У него был состав из молодых игроков. В Милане он также бы раскрыл молодых игроков
Понял. Тут просто принято на спортс угарать с Хави, никогда особо этого не понимал. Как тренер потенциал у него высокий
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Ответ Блуждающий странник
Балабол обещал атакующий футбол. И где он? Для чего делать такие заявления при такой блевотне. Это напоминает период при Пиоли когда влетали Сассуоло крупно. Такая же безнадега была на поле, а тут три игры и 0 идей. Во что он играет? Вот уж притащили бездаря тренером хотя с ним всё сразу было понятно, брать списанный материал после Ромы... Если он там ничего не показал, то что он в Милане покажет? И ведь будут ждать ещё несколько месяцев пока потеряем шансы и в Серии А и в ЛЧ. Пришёл бы условный Де Дзерби или Мотта и обосрался, то и слова бы не сказал. Риск был бы нормальный, а тут просто притащили середняка у которого за 15 лет толком никаких достижений и ждут каких-то результатов или игры. Даже матчи смотреть не охота, тут в лучшем случае борьба за топ-4
Ну ничего. Зато Сити, Реал, Барселону в предсезонке обыграли. Это ли не успех?
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Ответ Блуждающий странник
Балабол обещал атакующий футбол. И где он? Для чего делать такие заявления при такой блевотне. Это напоминает период при Пиоли когда влетали Сассуоло крупно. Такая же безнадега была на поле, а тут три игры и 0 идей. Во что он играет? Вот уж притащили бездаря тренером хотя с ним всё сразу было понятно, брать списанный материал после Ромы... Если он там ничего не показал, то что он в Милане покажет? И ведь будут ждать ещё несколько месяцев пока потеряем шансы и в Серии А и в ЛЧ. Пришёл бы условный Де Дзерби или Мотта и обосрался, то и слова бы не сказал. Риск был бы нормальный, а тут просто притащили середняка у которого за 15 лет толком никаких достижений и ждут каких-то результатов или игры. Даже матчи смотреть не охота, тут в лучшем случае борьба за топ-4
А вы как болельщик Милана можете подсказать, почему Леау не играл в старте?
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Ответ Roundabout
Праймовые Леау, Тео и Меньян - это состав уровня Пэлас, серьезно? Хороший тогда был состав, топ-3 в Сериале по стоимости. Скудетто было выиграно не без везения, в полуфинал ЛЧ попали благодаря хорошему жребию (измотанный Сериалом Наполи) и вчистую слили этот полуфинал Интеру. Пиоли респект, что вытащил из болота, он тренер хорошего уровня, но не топ-класса. Нужны были перемены именно в сторону такого тренера, но поставили Фонсеку.
Тео и Леау были никем, их именно Пиоли прокачал. Тео даже в запас Реал сажать не хотел, он выстрелил в Топа при Пиоли. Но чтобы это понимать, нужно футболом интересоваться, а у тебя с этим проблемы.
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