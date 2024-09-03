Гендиректор «Милана» о Фонсеке после 3 матчей без побед: «От клуба исходит полная поддержка. Хотелось бы иметь 9 очков на счету... Без паники»

Теги Милан серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Руководство «Милана» выразило поддержку Паулу Фонсеке.

Команда еще не одержала ни одной победы в сезоне Серии А, набрав два очка в трех матчах.

«Мы вместе с Паулу Фонсекой и командой – от клуба исходит полная поддержка. Мы довольны тем, как тренер работал на предсезонке.

Конечно, хотелось бы иметь девять очков на счету... Без паники», – сказал генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани.

5 комментариев
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Пиоли надо было оставлять... Хотя бы 5 очков набрали бы...
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Ответ Temirlahn
Пиоли надо было оставлять... Хотя бы 5 очков набрали бы...
При Пиоли у нас всегда отличный старт был и финишировали мы на первых местах, даже чемпионство выиграли. Но хорошего понемножку, возвращаемся во времена "До Пиоли" и хлопаем в ладошки.
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Как бы после первого круга не было 9 очков…
+1
-1
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