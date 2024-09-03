Гендиректор «Милана» о Фонсеке после 3 матчей без побед: «От клуба исходит полная поддержка. Хотелось бы иметь 9 очков на счету... Без паники»

Руководство «Милана» выразило поддержку Паулу Фонсеке.

Команда еще не одержала ни одной победы в сезоне Серии А, набрав два очка в трех матчах.

«Мы вместе с и командой – от клуба исходит полная поддержка. Мы довольны тем, как тренер работал на предсезонке.

Конечно, хотелось бы иметь девять очков на счету... Без паники», – сказал генеральный директор « » Джорджо Фурлани.