Пономарев о Литвинове: «На него стыдно смотреть, башки как не было, так и нет. Разве это футболист? Его выгонять к чертовой матери нужно из «Спартака»
Владимир Пономарев заявил, что на игру Руслана Литвинова стыдно смотреть.
«Мне достаточно взглянуть на игрока, чтобы все сразу о нем понять. Вот Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо» мне сразу понравился. У него есть футбольный дар. Он ни в какой академии не воспитывался, но у него есть предрасположенность к игре на высоком уровне.
А можно в академии играть, а башки как не было, так и нет. Вон, как Руслан Литвинов из «Спартака» – на него стыдно смотреть. Разве это футболист? Его выгонять к чертовой матери нужно», – заявил бывший защитник ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Литвинов сыграл 5 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
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