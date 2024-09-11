Пономарев о Литвинове: «На него стыдно смотреть, башки как не было, так и нет. Разве это футболист? Его выгонять к чертовой матери нужно из «Спартака»

Владимир Пономарев заявил, что на игру Руслана Литвинова стыдно смотреть.

«Мне достаточно взглянуть на игрока, чтобы все сразу о нем понять. Вот Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо » мне сразу понравился. У него есть футбольный дар. Он ни в какой академии не воспитывался, но у него есть предрасположенность к игре на высоком уровне.

А можно в академии играть, а башки как не было, так и нет. Вон, как Руслан Литвинов из «Спартака » – на него стыдно смотреть. Разве это футболист? Его выгонять к чертовой матери нужно», – заявил бывший защитник ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Литвинов сыграл 5 матчей. Его статистика – здесь .