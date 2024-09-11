Пономарев о Соболеве: «Дешевое повидло. В «Зените» все ребята бегущие, а он – телега несмазанная, разбалансирует всю команду»

Владимир Пономарев раскритиковал игровые качества Александра Соболева.

Форвард дебютировал за «Зенит» в товарищеской игре с «Кайратом» (4:3). Следующий матч петербуржцы проведут против ЦСКА в Мир РПЛ .

– Ждете ли Соболева в старте на матч с ЦСКА?

– Ни в коем случае. Этот Соболев у нас (в ЦСКА) даже в дубле бы не играл. Сереже Семаку тогда нужно будет всю атаку менять. У него все бегущие и скоростные ребята, а Соболев – телега несмазанная.

Может Сережу заставили взять Соболева в команду? Это такое глупое решение было. Я даже не представляю, зачем он это сделал? У него команда сбалансирована, все было. Соболев разбалансирует всю команду, если будет играть.

– Готов ли Соболев, судя по игре с «Кайратом»?

– Нет, Соболев вообще не готов. Я говорю, что Сережа в нем очень ошибся, но, скорее всего, не он. Во всяком случае Соболев не для питерского «Зенита ». Он не для какой команды, Соболев не будет играть в Премьер-лиге. Там надо впахивать и работать. У Сережи в «Зените» все ребята работают, в ЦСКА ребята работают. Соболев это не может и не умеет. Соболев – это дешевое повидло.

– Не обидится ли Соболев, если его не выпустят в субботу?

– Конечно он обидится. У него претензии большие, раз он из «Спартака» ушел. «Спартак» – это великолепная команда. Они на первом месте идут в России по посещаемости, а Соболев бросил такую команду и перешел в питерский «Зенит». Многие мечтают попасть в «Спартак», но там нужно работать. Видимо, Соболев начал выпендриваться и ставить себя выше других игроков. Он в очень сложном положении. Но и Сереже Семаку тоже очень тяжело: если выпускать его, то это разбалансирует команду. Тогда «Зенит» потерпит поражение. Этого ни в коем случае нельзя делать. Армейцы, конечно, выстоят. Они не пропустят. В крайнем случае будет нулевая ничья, – сказал бывший защитник ЦСКА .