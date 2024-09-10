«Джикия абсолютно никому не нужен. Он неправильно играл в «Спартаке». Он не накрывает бьющего, а наоборот, отходит на 4 метра и закрывает обзор вратарю». Пономарев о Георгии

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Георгий Джикия Футбол

Владимир Пономарев раскритиковал игру Георгия Джикии за «Спартак».

«Это нисколько не удивляет, Джикия неправильно играл в «Спартаке». Оборону он держал слабо. Для зрителей хорошо было видно, что он подключается в атаку, может забить гол. Но на кой черт он со своим голом там нужен?

Он неправильно оборонялся, он не накрывает игрока, который владеет мячом и пытается пробить по воротам, а наоборот! Отходит на 3−4 метра и делает какую-то разножку, закрывая обзор собственному вратарю! Когда увидел это, я сразу задумался: как тренер такого игрока терпит?

Так что здесь все правильно, он не нужен никому в нашей лиге. Абсолютно никому», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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10 комментариев
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Так любые средние легионеры гораздо сильнее наших паспортистов. Ну и обнаглел Джикия, запросив немеренную зп. Только Ловчев верещит, что Спартак снова обидел достойного игрока.)
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Пономарев, в точку! Но нужно добавить, Джикия при ударе подпрыгивает и разворачивается (увеличивая открытость ворот) в сторону дальнего угла, и опа, закрытому Джикией вратарю сюрприз. В лучшем случае будет гол, в худшем - гол от Джикии, в которого попадет мяч и с учётом разворота, мяч полетит точно в дальний угол, привет автогол (и не один). Ещё только Джикия за 30 секунд до окончания победного матча, пробивая штрафной, может пробить в ноги сопернику, и нам забьют гол.
Но боец он, конечно, и в подкатах неплох.
Ах, ещё у него агент недалёкого ума.
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Ответ Eugene Leonov
Все спецы, все футболисты. Раз все просто, почему вы не в Спартаке?
Не надо быть спецом, что в защите Джикия был очень плох. За двоих всегда отрабатывал другой (любой) центральный защитник, часто ошибался, получал критику, а Джикия в шоколаде оставался. Да и вратарям доставалось на орехи часто из-за Джикии.
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Пономарев как всегда излишне критичен. При этом считать Джикию лучшим в России на своей позиции очевидно нельзя. Ну а его финансовые требования были,и видимо,продолжаются,быть чрезвычайно завышенными
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А вот агент Джикии считает по-другому...
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Семья обеспечена.
Человек имеет право и отдохнуть.
А в футбол можно и с друзьями или детьми дома поиграть.
Пристали к человеку и его агенту. Пусть живёт, как хочет! Это его право.
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Предлагаю Джикии не заморачиваться с футболом и открыть уже свою шашлычную "РазножкА’’Джикии"
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Кстати, на пойму почему Кони, Динамо или Краснодар не хотят взять опытного защитника с левой ногой. Да, он хинкали любит, но можно прописать штрафы от веса, и мотивировать. Джикия не сказать, что совсем плохой. Он в форме очень был по двору в Динамо, где сейчас проблема с защитой. И не надо ляля про принципиальные клубы, из Динамо в Спартак постоянно туда-сюда кого-то
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Ответ Spartacus Pro
Пономарев, в точку! Но нужно добавить, Джикия при ударе подпрыгивает и разворачивается (увеличивая открытость ворот) в сторону дальнего угла, и опа, закрытому Джикией вратарю сюрприз. В лучшем случае будет гол, в худшем - гол от Джикии, в которого попадет мяч и с учётом разворота, мяч полетит точно в дальний угол, привет автогол (и не один). Ещё только Джикия за 30 секунд до окончания победного матча, пробивая штрафной, может пробить в ноги сопернику, и нам забьют гол. Но боец он, конечно, и в подкатах неплох. Ах, ещё у него агент недалёкого ума.
Все спецы, все футболисты. Раз все просто, почему вы не в Спартаке?
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