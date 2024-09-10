«Джикия абсолютно никому не нужен. Он неправильно играл в «Спартаке». Он не накрывает бьющего, а наоборот, отходит на 4 метра и закрывает обзор вратарю». Пономарев о Георгии

Владимир Пономарев раскритиковал игру Георгия Джикии за «Спартак».

«Это нисколько не удивляет, неправильно играл в « ». Оборону он держал слабо. Для зрителей хорошо было видно, что он подключается в атаку, может забить гол. Но на кой черт он со своим голом там нужен?

Он неправильно оборонялся, он не накрывает игрока, который владеет мячом и пытается пробить по воротам, а наоборот! Отходит на 3−4 метра и делает какую-то разножку, закрывая обзор собственному вратарю! Когда увидел это, я сразу задумался: как тренер такого игрока терпит?

Так что здесь все правильно, он не нужен никому в нашей лиге. Абсолютно никому», – сказал бывший защитник ЦСКА.