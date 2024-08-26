Моуринью о 5:0 с «Ризеспором»: «Очень плохой судья, «Фенербахче» играл против решений ВАР. Впереди около 50 игр, нам нужен полноценный состав»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче Ризеспор высшая лига Турция судьи видеоповторы Футбол

Жозе Моуринью оценил судейство в матче «Фенербахче» и «Ризеспора».

В 3-м туре чемпионата Турции команда под руководством 61-летнего специалиста обыграла «Ризеспор» со счетом 5:0. Судил встречу Тургут Доман.

«Мы провели хорошую игру. Он очень плохой судья, и мы играли против решений ВАР. Наша победа – заслуга хорошей игры команды.

У нас впереди еще около 50 игр. Нам нужен полноценный состав, а не просто 11 игроков. Иначе мы не справимся с количеством матчей.

Когда команда будет сбалансирована, мы будем справляться гораздо лучше», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.

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6 комментариев
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Спортц, а где новость, что легенда МЮ, Фред, оформил хет-трик в этой игре? он за весь прошлый сезон забил 3 в чемпионате Турции, а вчера - в одном матче! вам не кажется это заслуживающим внимания?
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Ответ Александр Охотко
Комментарий скрыт
В Реале и Челси он особенно сильно вымучивал результаты)
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Ответ Бегемотик
В Лиге Конф или ЛЕ они?
ле
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+1
В Лиге Конф или ЛЕ они?
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