Моуринью о 5:0 с «Ризеспором»: «Очень плохой судья, «Фенербахче» играл против решений ВАР. Впереди около 50 игр, нам нужен полноценный состав»

Жозе Моуринью оценил судейство в матче «Фенербахче» и «Ризеспора».

В 3-м туре чемпионата Турции команда под руководством 61-летнего специалиста обыграла «Ризеспор» со счетом 5:0. Судил встречу Тургут Доман.

«Мы провели хорошую игру. Он очень плохой судья, и мы играли против решений ВАР. Наша победа – заслуга хорошей игры команды.

У нас впереди еще около 50 игр. Нам нужен полноценный состав, а не просто 11 игроков. Иначе мы не справимся с количеством матчей.

Когда команда будет сбалансирована, мы будем справляться гораздо лучше», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.