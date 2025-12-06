Гусев хотел бы быть главным тренером «Динамо»: «А кто бы не хотел? Есть такие? Не думаю, что мне есть смысл отвечать на вопрос о будущем»

Ролан Гусев: не думаю, что есть смысл отвечать на вопрос о моем будущем.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком » в 18-м туре Мир РПЛ (1:1).

– Пивоваров оценил неудовлетворительно первую часть сезона для «Динамо». Как вы оценили бы год?

– Что касается первой половины, полностью согласен с Павлом Константиновичем. Даже говорить не стоит, когда мы находимся на том месте, на котором находимся.

– На следующей неделе станет известно по вашему будущему в клубе.

– По будущему – не думаю, что мне есть смысл отвечать на этот вопрос. Я не знаю.

– Вы бы хотели быть главным тренером «Динамо»?

– Встречный вопрос: а кто бы не хотел? Есть такие? Я думаю, что таких мало, – сказал Гусев.