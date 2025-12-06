Гусев хотел бы быть главным тренером «Динамо»: «А кто бы не хотел? Есть такие? Не думаю, что мне есть смысл отвечать на вопрос о будущем»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1).
– Пивоваров оценил неудовлетворительно первую часть сезона для «Динамо». Как вы оценили бы год?
– Что касается первой половины, полностью согласен с Павлом Константиновичем. Даже говорить не стоит, когда мы находимся на том месте, на котором находимся.
– На следующей неделе станет известно по вашему будущему в клубе.
– По будущему – не думаю, что мне есть смысл отвечать на этот вопрос. Я не знаю.
– Вы бы хотели быть главным тренером «Динамо»?
– Встречный вопрос: а кто бы не хотел? Есть такие? Я думаю, что таких мало, – сказал Гусев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
