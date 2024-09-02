Отстраненный от футбола Андреев заявил, что поступил бы так же после матча с «Ростовом»: «Ни о чем не жалею, но форма могла быть другой»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Оренбург Дмитрий Андреев Футбол

Дмитрий Андреев высказался после увольнения из «Оренбурга».

Спортивный директор покинет клуб, поскольку его отстранили от футбола на три года, два из них – условно.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

– Когда вы узнали об увольнении из «Оренбурга»?

– Когда вышло решение Комитета по этике, это было логично, так как я не могу иметь отношение к футболу. Естественно, надо было увольняться.

– Вам сразу дали понятие об этом?

– Нет, мне не дали понять. В нормальной ситуации, конечно, я бы не ушел.

А так как есть решение – отстранение на год от футбольной деятельности, ты должен это исполнять. Не можешь ни работать в клубе, ни еще как-то взаимодействовать.

– Кто вам сообщил об увольнении? Был какой-то разговор с президентом «Оренбурга»?

– Когда решение вынесли, мы созвонились, встретились, все подписали. Как и должно быть юридически.

– Не жалеете сейчас о своей реакции после матча «Ростов» – «Оренбург»?

– Ни о чем не жалею. И жалеть не буду.

– Поступили бы так же?

– 100 процентов. Может быть, форма могла быть другой, – сказал Дмитрий Андреев.

7 комментариев
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Удивительно, конечно, что даже по прошествии времени говорит, что поступил бы так же. Тогда ещё можно было его понять - эмоции. Но вроде практически все солидарны с тем, что по той игре претензии к судейству могли возникнуть только у ростовчан.
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Раз такой твердолобый, то 2-х летнюю условную опцию можно сразу активировать.
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Он же вроде бы извинялся , а здесь опять 25. Что он этим хочет доказать ?
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тебе не футболом надо заниматься. Оренбург забил два случайных гола из за ошибок вратаря. А то что Ростов выигрывал единоборства это так игру поставил Карпин и судья в большей части не виноват. но приехать в Ростов и там быковать- нк то что глупость, а абсолютная отрицательная манера поведения в общественных местах. Чудом убежал безнаказанным.
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Меньше недели назад он говорил:

"После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.

Как один из руководителей клуба «Оренбург», я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.

Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит."

Как это сочетается с "Ни о чем не жалею. И жалеть не буду."?
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как бы то ни было, трудился он в Оренбурге достаточно успешно
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Железобетонный олень.
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