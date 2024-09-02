Отстраненный от футбола Андреев заявил, что поступил бы так же после матча с «Ростовом»: «Ни о чем не жалею, но форма могла быть другой»

Дмитрий Андреев высказался после увольнения из «Оренбурга».

Спортивный директор покинет клуб, поскольку его отстранили от футбола на три года, два из них – условно.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

– Когда вы узнали об увольнении из «Оренбурга»?

– Когда вышло решение Комитета по этике, это было логично, так как я не могу иметь отношение к футболу. Естественно, надо было увольняться.

– Вам сразу дали понятие об этом?

– Нет, мне не дали понять. В нормальной ситуации, конечно, я бы не ушел.

А так как есть решение – отстранение на год от футбольной деятельности, ты должен это исполнять. Не можешь ни работать в клубе, ни еще как-то взаимодействовать.

– Кто вам сообщил об увольнении? Был какой-то разговор с президентом «Оренбурга»?

– Когда решение вынесли, мы созвонились, встретились, все подписали. Как и должно быть юридически.

– Не жалеете сейчас о своей реакции после матча «Ростов» – «Оренбург»?

– Ни о чем не жалею. И жалеть не буду.

– Поступили бы так же?

– 100 процентов. Может быть, форма могла быть другой, – сказал Дмитрий Андреев.