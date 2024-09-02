Отстраненный от футбола Андреев заявил, что поступил бы так же после матча с «Ростовом»: «Ни о чем не жалею, но форма могла быть другой»
Дмитрий Андреев высказался после увольнения из «Оренбурга».
Спортивный директор покинет клуб, поскольку его отстранили от футбола на три года, два из них – условно.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.
– Когда вы узнали об увольнении из «Оренбурга»?
– Когда вышло решение Комитета по этике, это было логично, так как я не могу иметь отношение к футболу. Естественно, надо было увольняться.
– Вам сразу дали понятие об этом?
– Нет, мне не дали понять. В нормальной ситуации, конечно, я бы не ушел.
А так как есть решение – отстранение на год от футбольной деятельности, ты должен это исполнять. Не можешь ни работать в клубе, ни еще как-то взаимодействовать.
– Кто вам сообщил об увольнении? Был какой-то разговор с президентом «Оренбурга»?
– Когда решение вынесли, мы созвонились, встретились, все подписали. Как и должно быть юридически.
– Не жалеете сейчас о своей реакции после матча «Ростов» – «Оренбург»?
– Ни о чем не жалею. И жалеть не буду.
– Поступили бы так же?
– 100 процентов. Может быть, форма могла быть другой, – сказал Дмитрий Андреев.
"После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.
Как один из руководителей клуба «Оренбург», я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.
Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит."
Как это сочетается с "Ни о чем не жалею. И жалеть не буду."?