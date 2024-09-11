«Спартак» представил форму к 10-летию «Лукойл Арены». На ней – ромбы фасада, гладиатор, памятник Старостиным и фрагмент карты Москвы
Сегодня в матче звезд «Спартака», приуроченном к 10-летию «Лукойл Арены», сыграют команды Олега Романцева и Деяна Станковича.
«Дому «Спартака» – «Лукойл Арене» – исполнилось 10 лет! Представляем игровую футболку с эксклюзивным дизайном, посвященную этому событию.
На майку красного цвета нанесен особенный принт: ромбы фасада «Лукойл Арены», гладиатор, памятник основателям клуба – великим братьям Старостиным. Помимо этого, на спине изображен фрагмент карты Москвы в районе стадиона.
Главные элементы нашего дома, который с нами уже 10 лет, отражены в одной стильной модели. Персонифицируйте ее, сделайте уникальным акцентом гардероба и напоминанием о празднике. В дополнение к ней мы выпустили бейсболки, шарфы и другие товары юбилейной коллекции», – сказано в заявлении клуба.
Форму от Jogel представил хавбек красно-белых Эсекиэль Барко.
Фото: t.me/fcsmtg/16678
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