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  • «Спартак» представил форму к 10-летию «Лукойл Арены». На ней – ромбы фасада, гладиатор, памятник Старостиным и фрагмент карты Москвы
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«Спартак» представил форму к 10-летию «Лукойл Арены». На ней – ромбы фасада, гладиатор, памятник Старостиным и фрагмент карты Москвы

«Спартак» представил форму в честь 10-летия стадиона.

Сегодня в матче звезд «Спартака», приуроченном к 10-летию «Лукойл Арены», сыграют команды Олега Романцева и Деяна Станковича.

«Дому «Спартака» – «Лукойл Арене» – исполнилось 10 лет! Представляем игровую футболку с эксклюзивным дизайном, посвященную этому событию.

На майку красного цвета нанесен особенный принт: ромбы фасада «Лукойл Арены», гладиатор, памятник основателям клуба – великим братьям Старостиным. Помимо этого, на спине изображен фрагмент карты Москвы в районе стадиона.

Главные элементы нашего дома, который с нами уже 10 лет, отражены в одной стильной модели. Персонифицируйте ее, сделайте уникальным акцентом гардероба и напоминанием о празднике. В дополнение к ней мы выпустили бейсболки, шарфы и другие товары юбилейной коллекции», – сказано в заявлении клуба.

Форму от Jogel представил хавбек красно-белых Эсекиэль Барко.

Фото: t.me/fcsmtg/16678

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Спартака»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Старостин
игровая форма
logoЭсекиэль Барко
logoстиль
Jogel
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