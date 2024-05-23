«Спартак» будет играть в форме от Jogel в новом сезоне. Сборная России сотрудничает с этим брендом
«Спартак» будет играть в форме от российского бренда Jogel в сезоне-2024/25.
В нынешнем сезоне «Спартак» играет в форме, которую клубу предоставила компания Wildberries.
До этого у клуба был заключен договор с Nike, но впоследствии соглашение не было продлено.
Ранее контракт с Jogel подписал РФС – теперь в форме этого экипировщика выступает сборная России, которая ранее долгое время сотрудничала с Adidas.
Производство обуви Nike осуществляется на 120 фабриках в 12 странах, в том числе 44 % обуви изготавливается во Вьетнаме, 30 % — в Индонезии и 20 % — в КНР. Пошивом спортивной одежды для компании занимаются 279 фабрик в 33 странах, 26 % продукции приходится на Вьетнам, 20 % — на КНР и 16 % — на Камбоджу.