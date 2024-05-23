«Спартак» будет играть в форме от Jogel в новом сезоне. Сборная России сотрудничает с этим брендом

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС игровая форма стиль Jogel Футбол

«Спартак» будет играть в форме от российского бренда Jogel в сезоне-2024/25.

В нынешнем сезоне «Спартак» играет в форме, которую клубу предоставила компания Wildberries. 

До этого у клуба был заключен договор с Nike, но впоследствии соглашение не было продлено.

Ранее контракт с Jogel подписал РФС – теперь в форме этого экипировщика выступает сборная России, которая ранее долгое время сотрудничала с Adidas.

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20 комментариев
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Ответ Усатый КозлоБык
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Понятно как ты написал 11 тыс. комментариев
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Отлично! Псевдо-немецкий бренд под армянским соусом.
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А стоить она будет адекватно или тоже, как крыло от самолёта? ;)
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Ответ Александр Золотухин
Хороший выбор. Вроде даже наполовину отечественный бренд
перчатки вратарские брал за 7к овно
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Ответ Александр Кудрявцев
Вот тут история умалчивает 🫤🫤🫤
столько же сколько найк
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Хороший выбор. Вроде даже наполовину отечественный бренд
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-1
+1
Ответ deligy
Бренд отечественный, только названием. Производство у чужих в ЮВА и в Пакестане
Деятельность Концерн Adidas имеет всего две собственные фабрики, одну в Германии и одну в США. Почти вся продукция производится 130 независимыми компаниями-партнёрами, у которых в общей сложности 289 фабрик; из них 71 % находится в Азии, 18 % в Америке, 6 % в Африке и 5 % в Европе.

Производство обуви Nike осуществляется на 120 фабриках в 12 странах, в том числе 44 % обуви изготавливается во Вьетнаме, 30 % — в Индонезии и 20 % — в КНР. Пошивом спортивной одежды для компании занимаются 279 фабрик в 33 странах, 26 % продукции приходится на Вьетнам, 20 % — на КНР и 16 % — на Камбоджу.
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Мовсисян плохого не посоветует по подсказки Карпина
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что за срам вместо формы
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Ну ещё подождём первый стирке
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По совету Карпина 🤣
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Ответ Александр Золотухин
Хороший выбор. Вроде даже наполовину отечественный бренд
Бренд отечественный, только названием. Производство у чужих в ЮВА и в Пакестане
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в этом сезоне Jogel, а в следующем что, Demix что ли???
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Ответ Александр Золотухин
Хороший выбор. Вроде даже наполовину отечественный бренд
Выбор? Между чем? Сударь или Jogel?
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Ответ Александр Саруханов
А стоить она будет адекватно или тоже, как крыло от самолёта? ;)
Вот тут история умалчивает 🫤🫤🫤
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Ответ Александр Кудрявцев
Вот тут история умалчивает 🫤🫤🫤
наверняка сразу к изначальному прайсу 50% из за клуба, Торпедо продает за 6к свои футболки бренда Ничего обычного 🤣
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Главное чтобы эмблема была на полосе горизонтальной. Ну и что какой-нибудь креативный узор сделали.
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