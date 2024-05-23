«Спартак» будет играть в форме от Jogel в новом сезоне. Сборная России сотрудничает с этим брендом

«Спартак» будет играть в форме от российского бренда Jogel в сезоне-2024/25.

В нынешнем сезоне « » играет в форме, которую клубу предоставила компания Wildberries.

До этого у клуба был заключен договор с Nike, но впоследствии соглашение не было продлено.

Ранее контракт с подписал – теперь в форме этого экипировщика выступает сборная России, которая ранее долгое время сотрудничала с Adidas.