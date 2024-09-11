Робер Пирес: «Франция давно играет не очень хорошо. Но у нас нет техничных игроков, все одинаковые, что может сделать Дешам?»

Робер Пирес выразил недовольство игрой сборной Франции.

Команда Дидье Дешама обыграла Бельгию (2:0) в Лиге наций после поражения от Италии (1:3).

«У меня было такое ощущение, что многовато свистели болельщики, когда было объявлено имя Дешама . Это нехорошо, потому что в таком случае мы немного забываем [про достижения Дидье]. Что есть у англичан и что придает им силы, так это признание, благодарность.

Да, французская команда уже давно играет не очень хорошо. Я первый, кто это сказал об этом, и, возможно, тренер должен внести немного свежести, найти других игроков.

Меня беспокоит то, что сегодня у нас нет техничных игроков. Когда я смотрю на Испанию, Португалию, Англию, Германию… Вот в этом наша проблема. У нас очень хорошие игроки, но они все одинаковые. Надо говорить и о федерации, об изменении системы подготовки.

Мы должны винить не только тренера. Если у него нет техничных игроков, которые могут изменить ситуацию, что он может сделать? Не так уж и много», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Пирес .