«Мбаппе все время спасал зад Дешама, начиная с ЧМ-2022. Сегодня Килиан посредственен, сборная не очень хороша». Журналист Риоло о Франции

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло рассказал, почему болельщики недовольны сборной Франции.

Сборная Франции одержала победу (2:0) в матче 2-го тура Лиги наций в Лионе. При оглашении составов перед началом игры часть болельщиков свистела Дидье Дешаму и некоторым игрокам.

«Это свидетельствует о разочаровании. Свист в адрес Дешама говорит о том, что нам становится скучно, когда мы смотрим игру сборной Франции, а свист в адрес Мбаппе свидетельствует о некотором разочаровании в этом игроке, в его характере, во всем, что произошло за последний год, во всем, что он олицетворяет в этом футболе [сборной], который больше не нравится зрителям.

Эти два фактора взаимосвязаны. Мбаппе все время спасал зад Дешама, начиная с чемпионата мира 2022 года. Сегодня Мбаппе посредственен, сборная Франции не очень хороша, хотя сегодня нужно отметить ее реакцию – она проявила гордость», – сказал журналист Риоло

5 комментариев
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Если перейти по тегу Риоло, то это просто набрасыватель на вентилятор постоянно всё плохо всё пропало. Мусор, а не журналист. 0 аналитики или размышлений, а просто паника и громкие заголовки
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Сейчас надо спасать зад Мбапе назначив Зидана)
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«Мбаппе спасает зад Дешама», намечается новая интересная и занимательная французская футбольная история!!!🇫🇷
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Мбаппе сам виноват, играет средне, причём прилично
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Ответ войд
Сейчас надо спасать зад Мбапе назначив Зидана)
Дешам давал результат - это факты.
Мбаппе, как ни странно, играя в относительно слабом чемпионате, был окрылен и тащил сборную.
Есть такая категория - им надо быть лучше всех. Когда они оказываются среди равных, мотивация и уровень падают, ведь блистать уже так не получается.
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