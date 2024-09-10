«Мбаппе все время спасал зад Дешама, начиная с ЧМ-2022. Сегодня Килиан посредственен, сборная не очень хороша». Журналист Риоло о Франции

Даниэль Риоло рассказал, почему болельщики недовольны сборной Франции.

одержала победу (2:0) в матче 2-го тура наций в Лионе. При оглашении составов перед началом игры часть болельщиков свистела и некоторым игрокам.

«Это свидетельствует о разочаровании. Свист в адрес Дешама говорит о том, что нам становится скучно, когда мы смотрим игру сборной Франции, а свист в адрес Мбаппе свидетельствует о некотором разочаровании в этом игроке, в его характере, во всем, что произошло за последний год, во всем, что он олицетворяет в этом футболе [сборной], который больше не нравится зрителям.

Эти два фактора взаимосвязаны. Мбаппе все время спасал зад Дешама, начиная с чемпионата мира 2022 года. Сегодня Мбаппе посредственен, сборная Франции не очень хороша, хотя сегодня нужно отметить ее реакцию – она проявила гордость», – сказал журналист .