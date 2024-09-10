Дешам о свисте перед матчем с Бельгией: «Не слышал, но это вряд ли идет во благо сборной, сказываясь на игроках. Мбаппе еще не готов на 100%, как и остальные – к нему слишком много внимания»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу болельщики Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Дидье Дешам высказался о свисте болельщиков перед матчем с Бельгией.

Сборная Франции одержала победу (2:0) в матче 2-го тура Лиги наций в Лионе. При оглашении составов перед началом игры часть болельщиков свистела Дешаму и некоторым игрокам.

– Я не слышал свиста. Но что касается критики – я не собираюсь говорить, что родился с этим, но это часть игры. Я погружен во все, что происходит, это моя ответственность.

Это не влияет на меня, но влияет на игроков, на обстановку... Пускай люди недовольны и разочарованы, и пусть они это демонстрируют, почему бы и нет. Но когда игроки на поле – не думаю, что это идет на благо сборной Франции.

– Игра Мбаппе вызывает у вас беспокойство?

– Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, он, как и почти все игроки, еще не готов на 100%. Что качается безголевого периода – он очень требователен к себе, и он будет забивать.

Возможно, ему уделяют слишком много внимания. Это происходит не по щелчку пальцев. Но я повторюсь – сборная Франции с ним всегда будет сильнее. Я уверен, что через месяц он почувствует себя лучше. В его клубе очень высокие стандарты. В сборной он полностью берет на себя роль капитана, даже когда не играет. У меня нет никаких опасений насчет Килиана, – сказал главный тренер сборной Франции в интервью TF1.

6 комментариев
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Вот и панцирь для черепашки нашелся🐢
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А сам Дешам идёт на благо сборной?) У Франции на бумаге самый сильный состав в Европе, причём с отрывом. Да и в мире, пожалуй, тоже. То, что из ингредиентов (весьма качественных в данном случае) будет сварено в результате - так-то показатель качества тренера в первую очередь.
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Дешам о свисте перед матчем с Бельгией: «Пусть свистят - денег не будет»
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Дешамп давно заслужил увольнение. И Зидан заждался уже
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Это игрок с колоссальной стоимостью и огромными регалиями, с которым лично президент проводил беседы, а пресса сделала из него надежду поколения. К нему и должно быть много внимания. А там где много внимания, там всегда будет и свист.
Тех же Роналду и Месси освистывали кратно больше, внимания было кратно больше, но почему-то там не было стонов про это. Криша же наоборот такая публика всегда лишь заводила.
Если молодую мировую суперзвезду напрягает свист, значит у него будут проблемы в дальнейшем.
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Переходный период, всё пройдёт
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