Дешам о свисте перед матчем с Бельгией: «Не слышал, но это вряд ли идет во благо сборной, сказываясь на игроках. Мбаппе еще не готов на 100%, как и остальные – к нему слишком много внимания»

Дидье Дешам высказался о свисте болельщиков перед матчем с Бельгией.

одержала победу (2:0) в матче 2-го тура наций в Лионе. При оглашении составов перед началом игры часть болельщиков свистела и некоторым игрокам.

– Я не слышал свиста. Но что касается критики – я не собираюсь говорить, что родился с этим, но это часть игры. Я погружен во все, что происходит, это моя ответственность.

Это не влияет на меня, но влияет на игроков, на обстановку... Пускай люди недовольны и разочарованы, и пусть они это демонстрируют, почему бы и нет. Но когда игроки на поле – не думаю, что это идет на благо сборной Франции.

– Игра Мбаппе вызывает у вас беспокойство?

– Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, он, как и почти все игроки, еще не готов на 100%. Что качается безголевого периода – он очень требователен к себе, и он будет забивать.

Возможно, ему уделяют слишком много внимания. Это происходит не по щелчку пальцев. Но я повторюсь – сборная Франции с ним всегда будет сильнее. Я уверен, что через месяц он почувствует себя лучше. В его клубе очень высокие стандарты. В сборной он полностью берет на себя роль капитана, даже когда не играет. У меня нет никаких опасений насчет , – сказал главный тренер сборной Франции в интервью TF1.