Джоркаефф о свисте фанатов Франции: «Публика привыкла к хорошему. Таких матчей, как против Италии, быть не должно. Но нельзя сказать, что у сборной серьезный спад»

Юрий Джоркаефф не считает, что сборная Франции находится в кризисе.

«Трехцветные» обыграли сборную (2:0) в домашнем матче наций. В предыдущем матче французы уступили Италии (1:3).

Перед игрой с бельгийцами часть болельщиков на стадионе в Лионе свистела главному тренеру команды и некоторым игрокам.

«Французская публика привыкла к хорошему. Болельщики недовольны, когда что-то идет не так, потому что у нас есть команда, есть отличные игроки, есть все, что нам нужно. Таких матчей, как против , быть не должно. Нужно объяснить, что это было. Когда команда играет плохо, нужно об этом сказать.

Команда плохо сыграла и дала хороший ответ. При этом всегда можно и нужно задавать себе вопросы. В этом тоже заключается сила великих команд. На дистанции всегда бывают взлеты и падения, но нельзя сказать, что у сборной серьезный спад», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной .