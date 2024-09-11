Джоркаефф о свисте фанатов Франции: «Публика привыкла к хорошему. Таких матчей, как против Италии, быть не должно. Но нельзя сказать, что у сборной серьезный спад»
Юрий Джоркаефф не считает, что сборная Франции находится в кризисе.
«Трехцветные» обыграли сборную Бельгии (2:0) в домашнем матче Лиги наций. В предыдущем матче французы уступили Италии (1:3).
Перед игрой с бельгийцами часть болельщиков на стадионе в Лионе свистела главному тренеру команды Дидье Дешаму и некоторым игрокам.
«Французская публика привыкла к хорошему. Болельщики недовольны, когда что-то идет не так, потому что у нас есть команда, есть отличные игроки, есть все, что нам нужно. Таких матчей, как против Италии, быть не должно. Нужно объяснить, что это было. Когда команда играет плохо, нужно об этом сказать.
Команда плохо сыграла и дала хороший ответ. При этом всегда можно и нужно задавать себе вопросы. В этом тоже заключается сила великих команд. На дистанции всегда бывают взлеты и падения, но нельзя сказать, что у сборной серьезный спад», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.