Дешам про 2:0 после 1:3 от Италии: «Франция здорово отреагировала. Бельгия доставила нам много проблем» 

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Бельгии по футболу Лига наций УЕФА Рандаль Коло-Муани Футбол

Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Бельгией (2:0) в Лиге наций.

«Облегчение? Ничего подобного! Я очень доволен реакцией игроков [на 1:3 от Италии] и тем, как им удалось справиться с сильной командой Бельгии. Команда здорово отреагировала. Бельгия доставила нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Нам было тяжело по разным причинам».

О Коло-Муани

«Он забил. Он находится в обстановке, которая придает ему уверенность. На него всегда можно положиться», – сказал главный тренер сборной Франции.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий