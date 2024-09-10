Дешам про 2:0 после 1:3 от Италии: «Франция здорово отреагировала. Бельгия доставила нам много проблем»
Дидье Дешам оценил победу сборной Франции над Бельгией (2:0) в Лиге наций.
«Облегчение? Ничего подобного! Я очень доволен реакцией игроков [на 1:3 от Италии] и тем, как им удалось справиться с сильной командой Бельгии. Команда здорово отреагировала. Бельгия доставила нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Нам было тяжело по разным причинам».
О Коло-Муани
«Он забил. Он находится в обстановке, которая придает ему уверенность. На него всегда можно положиться», – сказал главный тренер сборной Франции.