Де Брюйне после 0:2 от Франции: «Некоторые люди не выполняют свои задачи, я говорил об этом с командой в перерыве. Бельгия уже не так хороша, как в 2018-м – я признаю это, но другие вещи неприемлемы»

Кевин де Брюйне раскритиковал игроков сборной Бельгии после поражения от Франции.

Вчера Бельгия уступила со счетом 0:2 в матче 2-го тура Лиги наций.

«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью. Если не сделать даже этого, то все кончено.

Я признаю что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно.

Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити » в интервью VTM.