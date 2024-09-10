Де Брюйне после 0:2 от Франции: «Некоторые люди не выполняют свои задачи, я говорил об этом с командой в перерыве. Бельгия уже не так хороша, как в 2018-м – я признаю это, но другие вещи неприемлемы»
Вчера Бельгия уступила со счетом 0:2 в матче 2-го тура Лиги наций.
«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью. Если не сделать даже этого, то все кончено.
Я признаю что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно.
Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» в интервью VTM.
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