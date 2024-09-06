Сафонову приготовили борщ во Вьетнаме: «Наконец-то нормально поем»
Матвею Сафонову приготовили его любимый борщ во Вьетнаме.
Сборная России находится в Ханое. Вчера команда Валерия Карпина разгромила вьетнамцев со счетом 3:0. Впереди встреча с Таиландом.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ранее рассказал, что во Франции ему не хватает борща. Сегодня телеграм-канал сборной выложил видео, на котором Сафонов накладывает любимое блюдо себе в тарелку: «Наконец-то нормально поем».
«Сафоновский борщ с прованскими травами. Мотя заскучал в Париже по русской кухне. Но теперь он доволен.
Bon appétit, Matthieu!» – написано под видео.