Сафонову приготовили борщ во Вьетнаме: «Наконец-то нормально поем»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов еда Футбол

Матвею Сафонову приготовили его любимый борщ во Вьетнаме.

Сборная России находится в Ханое. Вчера команда Валерия Карпина разгромила вьетнамцев со счетом 3:0. Впереди встреча с Таиландом.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ранее рассказал, что во Франции ему не хватает борща. Сегодня телеграм-канал сборной выложил видео, на котором Сафонов накладывает любимое блюдо себе в тарелку: «Наконец-то нормально поем». 

«Сафоновский борщ с прованскими травами. Мотя заскучал в Париже по русской кухне. Но теперь он доволен.  

Bon appétit, Matthieu!» – написано под видео. 

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7 комментариев
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Жену надо было брать на мастер класс, а не только с навыками омлета)
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Только ради борща стоило лететь во Вьетнам . Я и сам люблю. 😁
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Во Вьетнаме ел пельмени сибирские, борщ, солянку сборную мясную, оливье, каре ягненка, люля из баранины, короче там есть все, что захочешь, кто любит покушать нужно ехать туда ) а баранина там новозеландская просто тает во рту, лучше баранины я не ел в жизни )
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А то от лягушачьих лапок и фуа-гра уже тошнит?
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Теперь ясно, в какой клуб перейдет после ПСЖ
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