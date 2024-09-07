Сафонов о том, что летел 20 000 км и не сыграл за сборную России: «Бывает, мы же не можем повлиять на тайфун. Сейчас улететь хотя бы»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался об отмене игры с Таиландом.

Товарищеский матч сборной России с Таиландом был отменен из-за непогоды.

Болельщики пишут, пролетели 20 000 км и не сыграли...

– Ничего страшного, бывает. Не первый раз отменяют у нас, правильно? Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун.

Главное, сейчас улететь хотя бы, а то из-за такой погоды это может быть не сегодня и не завтра утром, тогда будет плохо, – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России.

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2 комментария
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"Зато борща поел", - с нескрываемой радостью в голосе добавил Сафонов.
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