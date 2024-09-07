Сафонов о том, что летел 20 000 км и не сыграл за сборную России: «Бывает, мы же не можем повлиять на тайфун. Сейчас улететь хотя бы»
Матвей Сафонов высказался об отмене игры с Таиландом.
Товарищеский матч сборной России с Таиландом был отменен из-за непогоды.
– Болельщики пишут, пролетели 20 000 км и не сыграли...
– Ничего страшного, бывает. Не первый раз отменяют у нас, правильно? Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун.
Главное, сейчас улететь хотя бы, а то из-за такой погоды это может быть не сегодня и не завтра утром, тогда будет плохо, – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России.