Сафонов о том, что летел 20 000 км и не сыграл за сборную России: «Бывает, мы же не можем повлиять на тайфун. Сейчас улететь хотя бы»

Матвей Сафонов высказался об отмене игры с Таиландом.

Товарищеский матч сборной России с был отменен из-за непогоды.

– Болельщики пишут, пролетели 20 000 км и не сыграли...

– Ничего страшного, бывает. Не первый раз отменяют у нас, правильно? Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун.

Главное, сейчас улететь хотя бы, а то из-за такой погоды это может быть не сегодня и не завтра утром, тогда будет плохо, – сказал вратарь « » и сборной России.