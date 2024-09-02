«Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, сто процентов. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах». Кафанов о голкиперах «ПСЖ»

Виталий Кафанов рассказал, в чем Матвей Сафонов превосходит Джанлуиджи Доннарумму.

– Как проходит ваша коммуникация с тренером вратарей « »?

– Он испанец. У нас много людей знают испанский язык. Тренер вратарей «ПСЖ» – прекрасный человек.

– При каких обстоятельствах Матвею по силам вытеснить Доннарумму?

– Первое – ему нужно на тренировках показывать уровень не хуже Доннаруммы. Но он уже подтягивается. Второе – как только подтянется, Доннарумма даст осечку. И дальше уже дело за .

Сила Доннаруммы – а мы это разбирали – в том, что он не делает ничего лишнего. Главный тренер «ПСЖ» тренирует выход из обороны через пас. И Матвей в этом сильнее. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах, и игра в пас, и ногами выйдет на первый план. Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами. Это сто процентов.

– Личная жизнь как‑то влияет на вратарей?

– Матвей хорошо справляется с этой ситуацией, она ему не мешает, – сказал тренер вратарей сборной России.