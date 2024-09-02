«Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, сто процентов. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах». Кафанов о голкиперах «ПСЖ»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Виталий Кафанов Джанлуиджи Доннарумма Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов рассказал, в чем Матвей Сафонов превосходит Джанлуиджи Доннарумму.

– Как проходит ваша коммуникация с тренером вратарей «ПСЖ»?

– Он испанец. У нас много людей знают испанский язык. Тренер вратарей «ПСЖ» – прекрасный человек.

– При каких обстоятельствах Матвею по силам вытеснить Доннарумму?

– Первое – ему нужно на тренировках показывать уровень не хуже Доннаруммы. Но он уже подтягивается. Второе – как только подтянется, Доннарумма даст осечку. И дальше уже дело за Матвеем.

Сила Доннаруммы – а мы это разбирали – в том, что он не делает ничего лишнего. Главный тренер «ПСЖ» тренирует выход из обороны через пас. И Матвей в этом сильнее. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах, и игра в пас, и ногами выйдет на первый план. Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами. Это сто процентов.

– Личная жизнь как‑то влияет на вратарей?

– Матвей хорошо справляется с этой ситуацией, она ему не мешает, – сказал тренер вратарей сборной России. 

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14 комментариев
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У Кафанова лучший по игре ногами был Песьяков, так что не особо я верил бы его экспертизе
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Лучше Сафонова играет ногами только его бывшая жена
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Ответ maitrea
Сафронов столько голов в Краснодаре привез неточными пасами . Пара таких голов в ПСЖ и поедет Сафронов по арендам
Никаса не трожь!
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И этот чел типа главный по вратарям в стране.
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т.е. если он еще научится мячи отбивать?
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Сафронов столько голов в Краснодаре привез неточными пасами . Пара таких голов в ПСЖ и поедет Сафронов по арендам
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У Кафанова только игра ногами в голове вместо реакции,игры на выходе и коммуникации с защитниками.
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Да, Матвею желаю стабилизации в отношениях с бывшей женой и ребёнком
И успехов в основе клуба!!
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А Маркиньос ещё сильнее в игре ногами. А Дембеле сильнее Маркиньоса...
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Тяжело найти вратаря, кто играет хуже Доннаруммы ногами
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У них совершенно разный уровень !!Доннарумма всем все доказал , а Моте это только предстаит !
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Какой-то нездоровый ажиотаж по поводу "игры ногами" вратарей. Для меня игра ногами - это голевые и предголевые Акинфеева по несколько за сезон. А то, о чем говорит Кафанов - игра на нервах болельщиков и ничего более.
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Фантазер…
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Ответ Liver0910
Лучше Сафонова играет ногами только его бывшая жена
Нууу не знаю. Новая жена может ещё фору даст бывшей.
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