Де Поль про 1:2 с Колумбией: «Мы приучили Южную Америку к тому, что Аргентина не проигрывает. За 5 лет у нас 3 поражения, сегодня пришла очередь»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Футбол

Родриго Де Поль высказался о поражении сборной Аргентины от Колумбии (1:2).

Аргентинцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026. 

«Это часть игры, ты выигрываешь или проигрываешь. За последние 5 лет у нас три поражения, сегодня пришла очередь проиграть. 

Все хотят нас победить, это нормально. Мы приучили Южную Америку к тому, что Аргентина не проигрывает. Это повышает наш авторитет.

Принимаем этот результат и будем двигаться дальше», – сказал полузащитник «Атлетико». 

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