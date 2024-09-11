Де Поль про 1:2 с Колумбией: «Мы приучили Южную Америку к тому, что Аргентина не проигрывает. За 5 лет у нас 3 поражения, сегодня пришла очередь»

Родриго Де Поль высказался о поражении сборной Аргентины от Колумбии (1:2).

Аргентинцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026.

«Это часть игры, ты выигрываешь или проигрываешь. За последние 5 лет у нас три поражения, сегодня пришла очередь проиграть.

Все хотят нас победить, это нормально. Мы приучили Южную Америку к тому, что не проигрывает. Это повышает наш авторитет.

Принимаем этот результат и будем двигаться дальше», – сказал полузащитник « ».