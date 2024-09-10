«Сказал бы Де Полю: «Мать твою, ты совсем плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси». Экс-хавбек Чили Мардонес об игроке сборной Аргентины

Теги Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Родриго Де Поль Футбол

Экс-хавбек сборной Чили раскритиковал Родриго Де Поля.

«Есть [у Аргентины] один неприятный игрок, Родриго Де Поль. Я смотрел матч Аргентины с Чили – на поле я бы сказал ему: «Мать твою, ты совсем плох».

Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченность.

Я бы сказал ему: «Ты плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси», – заявил Патрисио Мардонес в передаче Con Camiseta.

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33 комментария
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Ответ Любезный Коссутий
любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
Ну если Месси и Скалони утвердил на посту тренера, который выиграл с командой 4 из 4 финалов и каких, то он вдвойне гений, наш Лео!🔥
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Ну может включить матчи Атлетико и там де Поль создает больше любого полузащитника Матрасников на уровне Гризманна. Мак Аллистер играя за Ливерпуль самый креативный полузащитник клуба, а в сборной чаще таскает рояль. У Аргентины креативных ребят на 3 состава, а вот ребят которые дают баланс единицы. По этому де Поль и Мак Аллистер будут играть всегда и они не ограниченные просто выполняют задачи нужные для команды.
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любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
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Ответ Бегемотик
Смешно, максимум что Родриго создает, это помогает игрокам соперника создавать голы в ворота АТМ, не прессингуя их.
Де Поль 3 в Атлетико по ключевым передачам в среднем за игру. 1 Гризманн 2 за игру. 2 Рикельме 2 за игру. 3 Де Поль 1.8 за игру
Например4-5 Барриос и Серлот у них всего 1 за игру
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Ответ Любезный Коссутий
любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
Осталось проанализировать, кто утвердил 10Хаага. Кажется, тебя это больше должно волновать.
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.... который много работает.

потому и играет.
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Нормальный игрок де Поль. Цепной пёс, который подчищает огрехи остальных
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Логика у этого типа вышла из чата
Де Поль много грязной работы делает, подчищая за всеми, бегает как заведенный еще и обостряет, идеальный бокс-ту-бокс, все роли на поле важны
Идиот короче
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Ответ Любезный Коссутий
любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
Икарди не даст соврать
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Нормально он играет. Неряшливо, но не бездарно. Плюс к тому много физкультурит, отрабатывая за Месси. Но даже когда нет Месси, на лавке сидят Паредес и Ло Челсо, а не он.
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Ответ Любезный Коссутий
любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
Ну кстати то говоря , схема работает !
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Ответ Любезный Коссутий
любой игрок находящийся в сборной Аргентины, находится там только потому, что Месси его одобряет. я даже не сильно ошибусь, если предположу, что Скалони возглавляет сборную, потому что его кандидатуру утвердил Месси.
Забыл еще добавить, что солнце всходит каждый день потому, что это одобрил Месси.
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Глуповатый этот Мардонес…
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Ответ Alex.K71
Ну если Месси и Скалони утвердил на посту тренера, который выиграл с командой 4 из 4 финалов и каких, то он вдвойне гений, наш Лео!🔥
золотые слова!
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Кстати, те кто считают Де Поля ограниченным, могут могут пересмотреть его голевую передачу на Ди Марию в финале Копы-2021. Так Аргентина взяла свой первый титул за 30 лет.
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Мардонес кто такой? Довольно средненький чилийский полузащитник клубов низшей и средней руки, который не выиграл ничего значимого) Критикует одного из ведущих игроков чемпионов мира🤣
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Конечно, состав Аргентины - самое главное дело этого чилийского товарища. Весь мир ожидал его мнение ))
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Видать, это всё от того, что чилийцы пока пролетают мимо ЧМ.. У Авейру набрался обвинять всех, кроме себя.. Чилийский Морган- Мардонес.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
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Это факт, там большинство деревьев чисто лизунов аргентинского кринжа.
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«Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченност« А причём тут Роналду??🤔
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В Атлетико он тоже играет потому что дружит с Месси?
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Да!
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Де поль хорош же
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Он ограниченный футболист, который много работает
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Ну и ? Таскатели рояли тоже необходимы
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Ответ Trey4rch
Логика у этого типа вышла из чата Де Поль много грязной работы делает, подчищая за всеми, бегает как заведенный еще и обостряет, идеальный бокс-ту-бокс, все роли на поле важны Идиот короче
Ну почему же идиот, просто соперник. Он всех аргов очень не любит, а де Поля особенно
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