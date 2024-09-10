«Сказал бы Де Полю: «Мать твою, ты совсем плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси». Экс-хавбек Чили Мардонес об игроке сборной Аргентины

Экс-хавбек сборной Чили раскритиковал Родриго Де Поля.

«Есть [у ] один неприятный игрок, . Я смотрел матч Аргентины с – на поле я бы сказал ему: «Мать твою, ты совсем плох».

Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченность.

Я бы сказал ему: «Ты плох и играешь лишь потому, что дружишь с », – заявил Патрисио Мардонес в передаче Con Camiseta.