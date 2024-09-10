«Сказал бы Де Полю: «Мать твою, ты совсем плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси». Экс-хавбек Чили Мардонес об игроке сборной Аргентины
Экс-хавбек сборной Чили раскритиковал Родриго Де Поля.
«Есть [у Аргентины] один неприятный игрок, Родриго Де Поль. Я смотрел матч Аргентины с Чили – на поле я бы сказал ему: «Мать твою, ты совсем плох».
Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченность.
Я бы сказал ему: «Ты плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси», – заявил Патрисио Мардонес в передаче Con Camiseta.
Например4-5 Барриос и Серлот у них всего 1 за игру
потому и играет.
Де Поль много грязной работы делает, подчищая за всеми, бегает как заведенный еще и обостряет, идеальный бокс-ту-бокс, все роли на поле важны
Идиот короче
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Ну и ? Таскатели рояли тоже необходимы