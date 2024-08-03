Родриго Де Поль: «Футболисты живут в золотой клетке: у тебя есть много всего, но ты не можешь этим насладиться. Я не праздновал день рождения с мамой, братьями и друзьями уже 10 лет»
Родриго Де Поль заявил, что футболисты живут в золотой клетке.
«Футболисты живут в золотой клетке. Потому что у тебя есть много всего, но ты не всегда можешь этим насладиться. Твоя жизнь не позволяет тебе быть там, где ты хочешь быть.
В конечном счете, самое ценное в твоей жизни – это время. С тех пор, как я в последний раз смог отпраздновать свой день рождения с мамой, братьями и друзьями, прошло уже десять лет.
Обычно все весело проводят время, когда им немного за двадцать. Но у меня в жизни не было этого этапа, я пропустил его. Теперь, когда я хочу весело провести время, у всех друзей есть дети и семьи», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины в эфире ютуб-канала LUZU TV.
Которые даже после окончания карьер миллионы получать будут за счет рекламных контрактов
Де Пауль все же столько не зарабатывает
В его случае либо грамотно куда нибудь инвестировать или же жить скромно