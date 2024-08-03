Родриго Де Поль: «Футболисты живут в золотой клетке: у тебя есть много всего, но ты не можешь этим насладиться. Я не праздновал день рождения с мамой, братьями и друзьями уже 10 лет»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго Де Поль Футбол

Родриго Де Поль заявил, что футболисты живут в золотой клетке.

«Футболисты живут в золотой клетке. Потому что у тебя есть много всего, но ты не всегда можешь этим насладиться. Твоя жизнь не позволяет тебе быть там, где ты хочешь быть.

В конечном счете, самое ценное в твоей жизни – это время. С тех пор, как я в последний раз смог отпраздновать свой день рождения с мамой, братьями и друзьями, прошло уже десять лет.

Обычно все весело проводят время, когда им немного за двадцать. Но у меня в жизни не было этого этапа, я пропустил его. Теперь, когда я хочу весело провести время, у всех друзей есть дети и семьи», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины в эфире ютуб-канала LUZU TV.

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32 комментария
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Расскажи это мужикам в России, которые ездят на вахты по 6 месяцев, где -40 градусов, потому что в их регионах вообще негде работать.
+44
-7
+37
Человек может легко курить билеты всем друзьям и родственникам и отметить Др.Я 2 месяц работал и откладывал чтобы Маме телефон подарить .Пусть попробуют другую жизнь ,потом жалуется .Его друзья всю жизнь будут работать , а он играет в футбол и обеспечил себя на всю жизнь в 30 практически
+26
-2
+24
Переходи в клуб родного города или неподалёку и будет тебе счастье, правда доход меньше(но это же не главное?).
+14
0
+14
Ответ Caniball
Расскажи это мужикам в России, которые ездят на вахты по 6 месяцев, где -40 градусов, потому что в их регионах вообще негде работать.
Можно ближе. В Аргентине или Бразилии парни из фавел и просто бедняки которых ждет только смерть в 20.
+13
0
+13
Ну вперёд. На завод. Тогда мы тебя пожалеем.
+6
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+5
Когда мой месси выграл кубок мира он праздновал это на поле с детьми женой мамой бабушкой прадедом марадоной пеле и всем миром который смотрел эту великую игру аргентинца поэтому бред про день рождения.
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+4
Ответ polkoffnik
А что мешало отпраздновать с родственниками? 🧐
бабок нет
+4
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+4
А что мешало отпраздновать с родственниками? 🧐
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+3
Ответ Владимир Пузаков
Ну тогда, добро пожаловать в РПЛ Родриго!)))) Здесь футболистам можно всё и даже больше!
В СССР зарплата футболистов, даже членов сборной, была на уровне докторов наук. Давайте и сейчас приведем зарплату кудесников мяча и шайбы к нынешнему уровню доходов докторов наук. Тогда и престиж науки повысится, и число желающих дрыгать ногами за деньги поубавится.
+2
0
+2
Ответ FEZ10
Человек может легко курить билеты всем друзьям и родственникам и отметить Др.Я 2 месяц работал и откладывал чтобы Маме телефон подарить .Пусть попробуют другую жизнь ,потом жалуется .Его друзья всю жизнь будут работать , а он играет в футбол и обеспечил себя на всю жизнь в 30 практически
Я билеты не скуриваю))
+3
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Ну тогда, добро пожаловать в РПЛ Родриго!)))) Здесь футболистам можно всё и даже больше!
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Бедненькие 😥
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Ладно такое КР7 или Месси говорят, этого кто в лицо всегда узнает епт
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Неймар подавился пивом
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Ну ДР Лёньки празднуешь?
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Поплачь о нём, пока он живой.
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какая жаль
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Ну что ж, сочувствуем тебе очень сильно, что ты не можешь день рождения с родственниками и с мамой отметить.
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Это он про забухать?
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Кто мешает? Вон учитесь у Неймара, он каждый год на ДР сестры сливался
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Де Пауль оказывается неглупый человек.
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Закончи карьеру, справляй дни рождения и не ной
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Очень избалованные именно футболисты
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Ответ FEZ10
Человек может легко курить билеты всем друзьям и родственникам и отметить Др.Я 2 месяц работал и откладывал чтобы Маме телефон подарить .Пусть попробуют другую жизнь ,потом жалуется .Его друзья всю жизнь будут работать , а он играет в футбол и обеспечил себя на всю жизнь в 30 практически
Но все же не все зарабатывают как Месси или Роналду
Которые даже после окончания карьер миллионы получать будут за счет рекламных контрактов
Де Пауль все же столько не зарабатывает
В его случае либо грамотно куда нибудь инвестировать или же жить скромно
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Ответ Barsenoga
Когда мой месси выграл кубок мира он праздновал это на поле с детьми женой мамой бабушкой прадедом марадоной пеле и всем миром который смотрел эту великую игру аргентинца поэтому бред про день рождения.
Это же легенда спортса Барсенога!
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Ответ butukov
Это же легенда спортса Барсенога!
Легенда?))
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Те кто бедны, хотят успеха, денег, возможностей. Те кто богаты, хотят семью, любовь, уют и комфорт. Классика. Эти два мира никогда не встретятся, а если встретятся, то мир схлопнется😆
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