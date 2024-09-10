Менди сможет сыграть с «Сосьедадом» в субботу – он вернулся в общую группу «Реала». Беллингем, Тчуамени и Милитао работают индивидуально

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Хесус Вальехо Ферлан Менди Эдер Милитао Орельен Тчуамени Джуд Беллингем Футбол

Ферлан Менди восстановился от травмы ноги.

По сведениям журналистки Аранчи Родригес, французский защитник вернулся в общую группу. Если не будет рецидива, то он сможет сыграть против «Сосьедада» 14 сентября. То же касается Хесуса Вальехо.

Эдер Милитао, Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени все еще занимаются индивидуально и, по всей видимости, не будут готовы к субботней игре.

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличная новость! Менди - топ, когда здоров!💪
+3
-3
0
Ответ Burel
Один из лучших воспитанников королевского клуба
и к чему же ты это написал?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий