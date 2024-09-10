Менди сможет сыграть с «Сосьедадом» в субботу – он вернулся в общую группу «Реала». Беллингем, Тчуамени и Милитао работают индивидуально
Ферлан Менди восстановился от травмы ноги.
По сведениям журналистки Аранчи Родригес, французский защитник вернулся в общую группу. Если не будет рецидива, то он сможет сыграть против «Сосьедада» 14 сентября. То же касается Хесуса Вальехо.
Эдер Милитао, Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени все еще занимаются индивидуально и, по всей видимости, не будут готовы к субботней игре.