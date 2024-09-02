Тчуамени не сыграет за Францию из-за проблем с ногой. Сегодня «Реал» сообщил о травмах Себальоса и Менди

Теги Лацио Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига травмы Дани Себальос Ферлан Менди Маттео Гендузи Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени получил повреждение и покинет расположение сборной.

24-летний полузащитник не примет участие в ближайших матчах сборной Франции из-за проблем с левой ногой, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. В сентябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Италии и Бельгии в Лиге наций. 

Вместо Тчуамени в сборную Франции будет вызван Маттео Гендузи из «Лацио».

Орельен – уже третий игрок «Реала», у которого возникли проблемы со здоровьем за последнее время. Сегодня мадридский клуб сообщил о травмах Дани Себальоса и Ферлана Менди.

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14 комментариев
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организм Себальоса уже отказывается играть больше 10 минут
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Ответ igorkruglov
организм Себальоса уже отказывается играть больше 10 минут
Да это хитрый ход «Мадрида», скоро у Вини и Мбаппе найдут незначительные повреждения и в целях предосторожности не отправят в сборные)
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Реал красавчики))
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Ответ JENNINGS
Да это хитрый ход «Мадрида», скоро у Вини и Мбаппе найдут незначительные повреждения и в целях предосторожности не отправят в сборные)
насчет Менди и Тчуамени похоже на правду, Себальоса в сборной не ждут, он первый раз за полгода сыграл 60 минут, и организм сказал: друг, так нельзя, притормози
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Кому вообще интересно смотреть Лигу Нации?
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Надёжные инсайдеры по Реалу пишут, что у Менди и Тчуамени перегруз мышц и что они будут готовы к ближайшему матчу.
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Так тут дело не в Реале. Футболист может сво желание изъявить в ту или другую сторону
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Сбродные никому не нужны просто
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Ответ Max Maximus
А ведь Бадра так и чемпионом может стать, если Реал будет постоянно буксовать + травмы
Они после паузы востановятся обратно
Это ход конем от Переса
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