Тчуамени не сыграет за Францию из-за проблем с ногой. Сегодня «Реал» сообщил о травмах Себальоса и Менди

Орельен Тчуамени получил повреждение и покинет расположение сборной.

24-летний полузащитник не примет участие в ближайших матчах сборной Франции из-за проблем с левой ногой, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. В сентябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Италии и Бельгии в наций.

Вместо Тчуамени в сборную будет вызван из « ».

– уже третий игрок «Реала», у которого возникли проблемы со здоровьем за последнее время. Сегодня мадридский клуб сообщил о травмах Дани Себальоса и Ферлана Менди.

Менди получил травму и не сыграет за Францию. Вместо защитника «Реала» в сборную вызван Динь из «Астон Виллы»

У Себальоса растяжение связок правого голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит 6-8 недель