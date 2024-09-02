Тчуамени не сыграет за Францию из-за проблем с ногой. Сегодня «Реал» сообщил о травмах Себальоса и Менди
Орельен Тчуамени получил повреждение и покинет расположение сборной.
24-летний полузащитник не примет участие в ближайших матчах сборной Франции из-за проблем с левой ногой, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. В сентябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Италии и Бельгии в Лиге наций.
Вместо Тчуамени в сборную Франции будет вызван Маттео Гендузи из «Лацио».
Орельен – уже третий игрок «Реала», у которого возникли проблемы со здоровьем за последнее время. Сегодня мадридский клуб сообщил о травмах Дани Себальоса и Ферлана Менди.
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