Девятый игрок «Реала» получил травму – у защитника Рамона мышечное повреждение
Девятый игрок «Реала» получил травму.
19-летний защитник Хакобо Рамон получил мышечное повреждение. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.
По данным Марио Кортеганы, игрок пропустит около двух недель.
Отметим, что в данный момент у «Мадрида» травмированы 9 футболистов. Помимо Рамона, это центральные защитники Эдер Милитао, Давид Алаба и 16-летний Жоан Мартинес, левый защитник Ферлан Менди, а также хавбеки Джуд Беллингем, Дани Себальос, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.
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