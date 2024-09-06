Девятый игрок «Реала» получил травму – у защитника Рамона мышечное повреждение

Девятый игрок «Реала» получил травму.

19-летний защитник получил мышечное повреждение. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.

По данным Марио Кортеганы, игрок пропустит около двух недель.

Отметим, что в данный момент у « » травмированы 9 футболистов. Помимо Рамона, это центральные защитники , и 16-летний Жоан Мартинес, левый защитник , а также хавбеки Джуд Беллингем, Дани Себальос, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.