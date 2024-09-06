Девятый игрок «Реала» получил травму – у защитника Рамона мышечное повреждение

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Реал Мадрид Кастилья Дани Себальос Ферлан Менди Эдер Милитао Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Хакобо Рамон Футбол

Девятый игрок «Реала» получил травму.

19-летний защитник Хакобо Рамон получил мышечное повреждение. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование.

По данным Марио Кортеганы, игрок пропустит около двух недель.

Отметим, что в данный момент у «Мадрида» травмированы 9 футболистов. Помимо Рамона, это центральные защитники Эдер МилитаоДавид Алаба и 16-летний Жоан Мартинес, левый защитник Ферлан Менди, а также хавбеки Джуд Беллингем, Дани Себальос, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

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13 комментариев
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Игроки каждый день ломаются а ФИФА и УЕФА каждый год придумывают новые турниры, увеличивают количество матчей🤡
Да так скоро футбол перестанут смотреть!
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Ответ Raul14
Игроки каждый день ломаются а ФИФА и УЕФА каждый год придумывают новые турниры, увеличивают количество матчей🤡 Да так скоро футбол перестанут смотреть!
ФИФА и УЕФА болт клали на травмы игроков. Смотреть не перестанут.
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Это становится стандартным началом сезона для Мадрида. Так быть точно не должно
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Задолбали эти сборные, бесполезное явление, куча стремных матчей типа лиги наций, которая никому не интересна, как товарняки! А игроки которые в клубах показывают реально интересный футбол постоянно травмируются там
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Какая то дурацкая традиция.
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Ответ marshalericsson1357
ФИФА и УЕФА болт клали на травмы игроков. Смотреть не перестанут.
Кому интересны дополнительные турниры типа лига наций, КЧМ, проведенные за пределами страны суперкубки? Кроме организаторов, которые хотят делать на этом бабки никого не интересует. Оставьте нам Чемпионат Мира раз в 4 года, Лигу чемпионов и внутренние чемпионаты с кубками. Всё, меньше травм, больше любви к футболу.
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Карвахаля в центр обороны, Мбаппе на его место. Скорости хватит, чтобы латераля сыграть.
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Еще одна хорошая новость.
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Ответ Raul14
Игроки каждый день ломаются а ФИФА и УЕФА каждый год придумывают новые турниры, увеличивают количество матчей🤡 Да так скоро футбол перестанут смотреть!
Когда игроки Барселоны получают травмы - сами виноваты, загоняли.
Когда игроки Реала - ФИФА и УЕФА виноваты
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Ответ benjamin92
Когда игроки Барселоны получают травмы - сами виноваты, загоняли. Когда игроки Реала - ФИФА и УЕФА виноваты
Кто тебе так сказал?))
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