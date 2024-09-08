Карвахаль может сыграть в центре обороны «Реала» в матче с «Сосьедадом». Восстановление Алабы займет еще несколько недель
У «Реала» из-за травм защитников возникли проблемы перед матчем с «Сосьедадом».
Ранее травму бедра, находясь в расположении сборной Бразилии, получил Эдер Милитао. Также у «Реала» травмированы Ферлан Менди, 19-летний Хакобо Рамон и Давид Алаба, не игравший с декабря из-за травмы крестообразной связки колена.
Как сообщает Marca, восстановление Алабы займет еще несколько недель. На данный момент все указывает на то, что в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» в следующую субботу на позиции центрального защитника «Реала» сыграет Даниэль Карвахаль.
Отметим, что в составе «Реала» на данный момент травмированы 9 игроков.
ЛЧ намного сильнее как турнир чем ЧЕ и ЧМ
И поэтому бчк со своими распиаренными Ямалами уже лет 10 от всех отлетает без шансов)