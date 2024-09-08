Карвахаль может сыграть в центре обороны «Реала» в матче с «Сосьедадом». Восстановление Алабы займет еще несколько недель

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига травмы Давид Алаба Даниэль Карвахаль Ферлан Менди Эдер Милитао Хакобо Рамон Футбол

У «Реала» из-за травм защитников возникли проблемы перед матчем с «Сосьедадом».

Ранее травму бедра, находясь в расположении сборной Бразилии, получил Эдер Милитао. Также у «Реала» травмированы Ферлан Менди, 19-летний Хакобо Рамон и Давид Алаба, не игравший с декабря из-за травмы крестообразной связки колена.

Как сообщает Marca, восстановление Алабы займет еще несколько недель. На данный момент все указывает на то, что в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» в следующую субботу на позиции центрального защитника «Реала» сыграет Даниэль Карвахаль.

Отметим, что в составе «Реала» на данный момент травмированы 9 игроков.

31 комментарий
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Зачем нам ЦЗ, у нас ведь много профильных защитников Карва, Тчуамени и Камавинга
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вот зачем реалу кастилья нужна?))анчеллоти вообще не доверяет молодежи)у барсы вон кубарси с 1 матча стал игроком основы,а реал делает все чтоб свои пацаны не играли
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Ответ войд
Ну так барса этих кубарсей пихает в старт не потому что это какой-то крутой игрок,а просто денег на топ защей нет,а уровень ламасийского табурета был хорошо виден в класико и против псж)
и особенно уровень ямаля был виден на евро))какие же вы глорики реала смешные.у самих воспитанников нет и в ближайщее время не будет)
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а легендарный Вальехо?
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо большое УЕФА за матчи сборных за это. Ну Карвахаль хорош в центре обороны. Он справится. Но надоело затыкать дыры в составе только по причине перегруженности календаря. Эти матчи сборных никому не нужны. Милитао здоровья. Алабу ждём. И Милитао.
Конечно УЕФА от части имеет отношение,но не они основная проблема. Ты проблему или не хочешь видеть или не можешь. Но она внутри клуба в тренерском штабе.
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Ответ Predator87
так и запишем что евро и чм турниры не важнее лч.))
Я те не про важность,а про силы турнира говорю
ЛЧ намного сильнее как турнир чем ЧЕ и ЧМ
И поэтому бчк со своими распиаренными Ямалами уже лет 10 от всех отлетает без шансов)
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Ответ Predator87
вот зачем реалу кастилья нужна?))анчеллоти вообще не доверяет молодежи)у барсы вон кубарси с 1 матча стал игроком основы,а реал делает все чтоб свои пацаны не играли
Ну так барса этих кубарсей пихает в старт не потому что это какой-то крутой игрок,а просто денег на топ защей нет,а уровень ламасийского табурета был хорошо виден в класико и против псж)
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Ответ Анатолий Романов
а легендарный Вальехо?
Слышал, что у него тоже травма
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Ответ Predator87
думаю дело не в столько в анчелотти,сколько в пересе.ведь предыдущие тренера тоже молодым не доверяли,видимо по указке президента клуба.и ведь наверняка в кастилье есть игроки уровня кубарси и ямаля,только с таким подходом у них просто банально не будет шанса себя проявить
Просто для анчелотти чем выше ценник, тем больше будет играть игрок
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Ответ Нефанатик
Гений анчелотти который ни одного молодого игрока не воспитал. При таком тренере ни у одного ноунейма нет шансов. (И не нужно мне про молодых звезд Реала говорить, они все набирали опыт с другими тренерами или в других клубах.
Полностью поддерживаю а миф ,что анчелоти молодежь раскрывает это самый смешной и абсурдный. Он с Милана свалил когда там пришло время обновлять состав.
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Корвалолу как будто все равно где быть эффективным
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Ответ _qwert1x_
Слышал, что у него тоже травма
Все еще?)
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Ответ Predator87
думаю дело не в столько в анчелотти,сколько в пересе.ведь предыдущие тренера тоже молодым не доверяли,видимо по указке президента клуба.и ведь наверняка в кастилье есть игроки уровня кубарси и ямаля,только с таким подходом у них просто банально не будет шанса себя проявить
В других клубах ему тоже Перес запрещал ?
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Ответ Predator87
вот зачем реалу кастилья нужна?))анчеллоти вообще не доверяет молодежи)у барсы вон кубарси с 1 матча стал игроком основы,а реал делает все чтоб свои пацаны не играли
🤦‍♂️ двое центральных защитников Кастильи травмированы, у одного из них кресты
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Ответ Raul Bloodworth
Карвахаль слишком высок для игры центральным
А какого роста был Фабио?))
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Ответ Геннадий Чеботарев
А какого роста был Фабио?))
Выше
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо большое УЕФА за матчи сборных за это. Ну Карвахаль хорош в центре обороны. Он справится. Но надоело затыкать дыры в составе только по причине перегруженности календаря. Эти матчи сборных никому не нужны. Милитао здоровья. Алабу ждём. И Милитао.
так милитао за бразилию играет)как же им еще на чм отбираться?вот лига наций не нужна.это да
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Карвахаль слишком высок для игры центральным
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