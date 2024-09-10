Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о Думбия: «5 дней в неделю лежал на кушетке. Выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку. Ему не нужно было тренироваться» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сейду Думбия Дмитрий Ефремов Футбол

Дмитрий Ефремов вспомнил об экс-форварде ЦСКА Сейду Думбия.

«Думбик — космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку. 

Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Амкала».

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8 комментариев
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Ну еще бы, в таком возрасте себя перегружать
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Очень жаль, что таких легионеров как он, Вагнер, Карвальо, Красич, Олич....уже нет в РПЛ
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Лежал на кушетке, кушал на лежанке.

Неудивительно, в 64 года ежедневно тренироваться не каждый сможет.
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Вспоминаю корявенький необычный дриблинг, и кучу забитых голов Думбия. Удивительный чувак)
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Да, Вагнер-Думбия - это была лучшая пара в ЦСКА в нападении в эпоху Гинера.
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Не зря Думбию звали "носорогом", нападающих такого плана вообще немного: он мог получить мяч в центре поле и, буквально проламываясь через игроков соперника, добежать до ворот, пробить и забить.
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Для РПЛ этого хватало.
А даже для Португалии уже нет.
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