Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о Думбия: «5 дней в неделю лежал на кушетке. Выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку. Ему не нужно было тренироваться» 

Дмитрий Ефремов вспомнил об экс-форварде ЦСКА Сейду Думбия.

«Думбик — космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку.

Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал экс-полузащитник , а ныне игрок «Амкала».