Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о Думбия: «5 дней в неделю лежал на кушетке. Выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку. Ему не нужно было тренироваться»
Дмитрий Ефремов вспомнил об экс-форварде ЦСКА Сейду Думбия.
«Думбик — космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль – и обратно на кушетку.
Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Амкала».
Неудивительно, в 64 года ежедневно тренироваться не каждый сможет.
А даже для Португалии уже нет.