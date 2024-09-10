«Он в дрова приехал на базу и начал с кулаками гоняться за Набабкиным, даже зеркало с его машины оторвал. Решил долги стрясти». Ефремов о Чепчугове
– Расскажи историю про Чепчугова.
– ### [блин], Чепа (смеется). У него был «Крузак», у которого на дисках было огромными буквами написано «Пантера».
– Гений!
– Мне кажется, про Чепу у каждого найдется история. Уникальный человек. Приходишь к нему в номер на базе, а он под капельницей лежит: «Че с тобой?» – «Заболел». Всем было понятно, чем он заболел.
– Любитель спиртного?
– Это было всем очевидно. Мне рассказывали, что однажды он в дрова приехал на базу и начал с кулаками гоняться за Набабкиным, даже зеркало с его машины оторвал.
– За что?
– Как выяснилось позже, Кирилл когда-то разбил стекло на «Ролексах» Чепы, а деньги за ремонт так и не отдал. Вот Чепа и решил долги стрясти (смеется).
– Забавно.
– Когда Серега только приехал в ЦСКА, он рассказал Алдонину и Мамаеву, что мечтает купить себе шубу. В итоге они поехали с ним в магазин — вместе выбирали. А потом еще несколько месяцев его за эту шубу душили, – рассказал хавбек «Амкала».
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