Дмитрий Ефремов : «В «Оренбурге» получал около 800 тысяч в месяц, в ЦСКА – 300 тысяч. Тогда у меня был слабенький агент – не смог продавить»

Дмитрий Ефремов сравнил свою зарплату в ЦСКА и «Оренбурге».

– Помнишь свою самую большую зарплату?

– В « » – около 800 тысяч в месяц.

– Думал, что назовешь ЦСКА.

– Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.

– Сколько?

– 300 тысяч в месяц. На протяжении 6 лет сумма практически не менялась.

– То есть «Оренбург», который брал тебя в аренду, насыпал почти в три раза больше?

– Да. Понимаю, почему ЦСКА не повышал мне зарплату – при Слуцком я практически не играл, а когда начал регулярно выходить при Гончаренко, в руководстве наверняка подумали: «А зачем нам давать ему другую зарплату, если есть действующий контракт?» Тогда у меня был слабенький агент, не смог продавить этот вопрос, – сказал экс-полузащитник , ныне выступающий за «Амкал».