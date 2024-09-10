Дмитрий Ефремов : «В «Оренбурге» получал около 800 тысяч в месяц, в ЦСКА – 300 тысяч. Тогда у меня был слабенький агент – не смог продавить»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Ефремов Амкал деньги медийный футбол Футбол

Дмитрий Ефремов сравнил свою зарплату в ЦСКА и «Оренбурге».

– Помнишь свою самую большую зарплату?

– В «Оренбурге» – около 800 тысяч в месяц.

– Думал, что назовешь ЦСКА.

– Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.

– Сколько?

– 300 тысяч в месяц. На протяжении 6 лет сумма практически не менялась.

– То есть «Оренбург», который брал тебя в аренду, насыпал почти в три раза больше?

– Да. Понимаю, почему ЦСКА не повышал мне зарплату – при Слуцком я практически не играл, а когда начал регулярно выходить при Гончаренко, в руководстве наверняка подумали: «А зачем нам давать ему другую зарплату, если есть действующий контракт?» Тогда у меня был слабенький агент, не смог продавить этот вопрос, – сказал экс-полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за «Амкал».

20 комментариев
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Дима, у тебя не агент был слабенький, а твоя игра
Хотя шансов себя проявить в ЦСКА тебе давали сполна, особенно когда началась перестройка после ухода костяка в 18 году
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– Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.(с).Действительно смешно,за что ты получал 300 тыс.в месяц.Твоя зп по втоему уровню игры,это 30 тыс.руб. в месяц.
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Дима,твой агент профессионал! С твоей игрой ты оказался в ЦСКА! Ну,не Чудо ли это?!
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Теперь в Амкале агент хороший, наверное)))
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Врачи и учителя оренбуржской области передают тебе пламенный привет, Дмитрий.
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Кто такой этот Ефремов чтобы получать 300 тысяч?))) Русские футболисты совсем ох...и)
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+8
Ответ Руслан Мельник
Дима, у тебя не агент был слабенький, а твоя игра Хотя шансов себя проявить в ЦСКА тебе давали сполна, особенно когда началась перестройка после ухода костяка в 18 году
ну тут же классика - всегда кто-то виноват кроме себя.
+8
-1
+7
Ответ Невский баклан
Кто такой этот Ефремов чтобы получать 300 тысяч?))) Русские футболисты совсем ох...и)
Чувак 6 лет сидя на лавке в ЦСКА получал по 4 ляма в год и недоволен )))
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Люди имейте хоть каплю сочувствия, футболист 300тр в месяц получал, это где такое видано?
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Эти тренеры и руководители - бестолочи!
Талант не оценили и з/п не подняли!. Да, ещё и агент попался слабенький.
Эх, не повезло гению
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Хоть убейте, не вспомню такого!
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Зарплата российского футболиста зависит не от умения играть в футбол оказывается. Впрочем это многих профессий касается.
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За 5 лет от ЦСКА до медиалиги 🤷🏻‍♂️
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300 тысяч в месяц - пришлось таксовать или курьером подрабатывать поди.
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Вот они, истиные любители из амКАЛа,которые будут биться в Кубке страны против профессионалов из Алании
парни из нашего двора 😅😅😅
(Убирать нужно эту медийную клоунаду из офф турниров)
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Кто это такой весь день его глупые высказывания публикуют, чего он достиг в футболе?
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Ответ Spartakus1984
– Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.(с).Действительно смешно,за что ты получал 300 тыс.в месяц.Твоя зп по втоему уровню игры,это 30 тыс.руб. в месяц.
Уровень Зобнина не мешает ему получать 2.5 млн )
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