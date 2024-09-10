Дмитрий Ефремов : «В «Оренбурге» получал около 800 тысяч в месяц, в ЦСКА – 300 тысяч. Тогда у меня был слабенький агент – не смог продавить»
Дмитрий Ефремов сравнил свою зарплату в ЦСКА и «Оренбурге».
– Помнишь свою самую большую зарплату?
– В «Оренбурге» – около 800 тысяч в месяц.
– Думал, что назовешь ЦСКА.
– Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.
– Сколько?
– 300 тысяч в месяц. На протяжении 6 лет сумма практически не менялась.
– То есть «Оренбург», который брал тебя в аренду, насыпал почти в три раза больше?
– Да. Понимаю, почему ЦСКА не повышал мне зарплату – при Слуцком я практически не играл, а когда начал регулярно выходить при Гончаренко, в руководстве наверняка подумали: «А зачем нам давать ему другую зарплату, если есть действующий контракт?» Тогда у меня был слабенький агент, не смог продавить этот вопрос, – сказал экс-полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за «Амкал».
Хотя шансов себя проявить в ЦСКА тебе давали сполна, особенно когда началась перестройка после ухода костяка в 18 году
Талант не оценили и з/п не подняли!. Да, ещё и агент попался слабенький.
Эх, не повезло гению
парни из нашего двора 😅😅😅
(Убирать нужно эту медийную клоунаду из офф турниров)