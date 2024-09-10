Виктор Фонт: «У «Барсы» нет плана. Из 30 купленных игроков в составе 8. Гюндоган уходит через заднюю дверь, а мы делаем вид, что это случилось по спортивным причинам»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Илкай Гюндоган Дани Ольмо Виктор Фонт Нико Уильямс Футбол

Виктор Фонт раскритиковал трансферную политику «Барсы» и Жоана Лапорту.

«У «Барсы» нет плана. Мы импровизируем, меняем курс и затем надеемся на лучшее. Если мяч влетает в сетку, все довольны. Но результаты сохраняются, если все делать как надо.

Из 30 купленных игроков сейчас в команде только восемь. Мы начали лето, говоря, что приоритет – полузащитник и вингер, а в итоге подписали Ольмо и сказали, что Гюндоган ушел по спортивным причинам, хотя мы знаем, что это не так.

В прошлом году Гюндоган был звездным трансфером, Флик от него в восторге. А в итоге Илкай уходит через заднюю дверь, а мы делаем вид, что это случилось по спортивным причинам. Еще и заплатили ему только за три месяца.

С Нико Уильямсом мы начали с разговоров о том, что хотим его. А закончили тем, что «не обсуждаем игроков других клубов». Но в июне [когда его обсуждали] он тоже был игроком «Атлетика».

Я знал, что [в ситуации с Нико руководство клуба] нас обманывает. Люди верят в эти истории, но если много раз пообещать что-то и не выполнить, то будешь выглядеть как мальчик, который кричал: «Волк!»

Считаю ли я руководство Лапорты одним из худших за последнее время? Без сомнения», – заявил бывший кандидат в президенты «Барселоны».

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лапорта просто пытается усидеть на всех стульях сразу) И фанатов радовать звездными подписаниями и платежку при этом разгружать и воспитанников перспективных не продавать
+11
-1
+10
Ответ Alex.K71
Подготовка к выборам не должна прерываться, постоянная критика соперника лучшее оружие!
Так то оно так, но ведь по фактам он всё раскидал.
+8
-1
+7
"У «Барсы» нет плана. Мы импровизируем, меняем курс и затем надеемся на лучшее."
Предвыборная кампания Фонта в 2021-м году тоже не отличалась стабильностью
+4
-1
+3
Все кандидаты в президенты Барсы кажутся такими адекватными и продуманными, пока остаются кандидатами. А потом сами приходят на пост и оказывается, что каждый следующий не лучше предыдущего
+2
0
+2
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Больше чем цирк.
судя по твоему нику, ты в нём работаешь :)
+4
-2
+2
Ответ fabr-25
по ощущениям Лапорта зачем то сам себе все усложняет, сказал бы что 2-3 года надо подождать и привести дела в порядок, играли бы молодежью без этого сумасбродства, а так будет игроков просто ради того чтобы взять а не на долгосрочную перспективу
Если играть только молодёжью без медийных игроков, то не будет спонсоров и клуб не сможет выплатить долги, 1.2 морд. евро.
+1
0
+1
Больше чем цирк.
+5
-4
+1
по ощущениям Лапорта зачем то сам себе все усложняет, сказал бы что 2-3 года надо подождать и привести дела в порядок, играли бы молодежью без этого сумасбродства, а так будет игроков просто ради того чтобы взять а не на долгосрочную перспективу
0
0
0
Ответ iegord
Все кандидаты в президенты Барсы кажутся такими адекватными и продуманными, пока остаются кандидатами. А потом сами приходят на пост и оказывается, что каждый следующий не лучше предыдущего
Да Лапорта сразу был плохим кандидатом, но выехал на обещании сохранить Месси в команде.
0
0
0
Ответ iegord
Все кандидаты в президенты Барсы кажутся такими адекватными и продуманными, пока остаются кандидатами. А потом сами приходят на пост и оказывается, что каждый следующий не лучше предыдущего
Традиция.
0
0
0
Ответ MVL
Не знаю Лапорта создал Барсу как супербренд, пригласив Райкарда и Роналдиньо, последующие все разрушили так, что уже Лапорта не выдерживает. Не понимаю вообще какие претензии к Лапорте.
Барса и до него была супер брендом, где играли супер игроки и обладатели золотых мячей, только европейских чашек не было особо.
0
0
0
Ответ MVL
Не знаю Лапорта создал Барсу как супербренд, пригласив Райкарда и Роналдиньо, последующие все разрушили так, что уже Лапорта не выдерживает. Не понимаю вообще какие претензии к Лапорте.
Ну трансферы и ситуация с Хави и правда странные, а так он хотя бы клуб из жопы вытаскивает потихоньку
0
0
0
Ответ berros
Лапорту можно уже уважать хотя бы за то, что наконец-то сдвинул с мёртвой точки строительство стадиона, которое было обещано 10+ лет назад
Не знаю Лапорта создал Барсу как супербренд, пригласив Райкарда и Роналдиньо, последующие все разрушили так, что уже Лапорта не выдерживает. Не понимаю вообще какие претензии к Лапорте.
+3
-3
0
Ответ wonka.
Интересно увидеть Пике в качестве президента. Но думаю это произойдет еще не скоро.
Что то мне подсказывает, что Пике выиграет бронзу.
0
0
0
🤣
0
0
0
Понятно, что Фонт - очередной популист, критиковать извне и ни за что не отвечать всегда удобно. Но ошибок и плохого менеджмента Барсы это не отменяет. Что есть, то есть. От таких пируэтов с бывшими свободными агентами и просьбами снизить з/п имидж клуба от года к году только падает
0
0
0
Сказал Фонт, вытирая слезы, где то в темном углу, который никто даже не видит.
0
0
0
Все безумные трансферы шли от Хави. Менеджмент стоял на ушах, но тот не мог остановиться. Лапорта слишком поздно понял, во что ввязался, теперь приходится разгребать. К счастью, все не так плохо, многих смогли продать. Главное, угадали с тренером.
Месси жалко, некрасиво вышло.
0
0
0
интересно, а как бы сложилось если бы в свое время выгодно продали Фати и, допустим, Педри
0
0
0
Форту нужно теперь быть внимательнее, а то ему самому зайдут в заднюю дверь
0
0
0
"Он всё больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора, я обидел его, я сказал: "Капитан, никогда ты не станешь майором!"
0
0
0
Интересно увидеть Пике в качестве президента. Но думаю это произойдет еще не скоро.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий