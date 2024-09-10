Виктор Фонт: «У «Барсы» нет плана. Из 30 купленных игроков в составе 8. Гюндоган уходит через заднюю дверь, а мы делаем вид, что это случилось по спортивным причинам»

Виктор Фонт раскритиковал трансферную политику «Барсы» и Жоана Лапорту.

«У «Барсы» нет плана. Мы импровизируем, меняем курс и затем надеемся на лучшее. Если мяч влетает в сетку, все довольны. Но результаты сохраняются, если все делать как надо.

Из 30 купленных игроков сейчас в команде только восемь. Мы начали лето, говоря, что приоритет – полузащитник и вингер, а в итоге подписали и сказали, что ушел по спортивным причинам, хотя мы знаем, что это не так.

В прошлом году Гюндоган был звездным трансфером, от него в восторге. А в итоге Илкай уходит через заднюю дверь, а мы делаем вид, что это случилось по спортивным причинам. Еще и заплатили ему только за три месяца.

С Нико Уильямсом мы начали с разговоров о том, что хотим его. А закончили тем, что «не обсуждаем игроков других клубов». Но в июне [когда его обсуждали] он тоже был игроком «Атлетика».

Я знал, что [в ситуации с Нико руководство клуба] нас обманывает. Люди верят в эти истории, но если много раз пообещать что-то и не выполнить, то будешь выглядеть как мальчик, который кричал: «Волк!»

Считаю ли я руководство одним из худших за последнее время? Без сомнения», – заявил бывший кандидат в президенты «Барселоны».