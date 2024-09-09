Флик пригласил сотрудников «Барсы» в ресторан, чтобы сблизиться. На обеде будет его штаб, терапевты, аналитики

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханси Флик пригласил сотрудников «Барселоны» на обед в ресторан.

Немецкий специалист успешно начал дебютный сезон в каталонском клубе: на счету команды четыре победы в четырех играх Ла Лиги, что принесло ему звание тренера месяца в чемпионате Испании.

С целью как можно дольше продлить хороший момент и укрепить связи со своим персоналом, немец решил позвать всех на совместный обед после утренней тренировки «Барсы», сообщает Mundo Deportivo. Он выбрал популярный в Барселоне ресторан Can Ferran, хорошо известный нескольким сотрудникам, которые работают в клубе несколько лет.

Отмечается, что среди приглашенных есть непосредственные помощники Флика, а также тренеры по физической подготовке, физиотерапевты, видеоаналитики, врачи, реквизиторы, пресс-атташе и другие сотрудники.

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28 комментариев
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Наконец-то в барсе появился человек, который покормит персонал и не вычтет из зарплаты 👍
+56
-7
+49
О , похавают бесплатно
+28
-3
+25
Ответ Gnel Mehtiyeva
О , похавают бесплатно
Как настоящий немец Флик должен будет разделить счёт на всех)
+20
0
+20
Заказал для начала 8 кружек пива и 2 пиццы.
+10
-1
+9
Ответ Moscwow
Наконец-то в барсе появился человек, который покормит персонал и не вычтет из зарплаты 👍
Ну , это забавно)
Я за такой троллинг .
А не за то , что твориться на местных ветках ’Реал’ , ’Барса’
+5
0
+5
Проснулись в джакузи без почек
+4
0
+4
Какой ресторан, в баню!!!
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Заказал для начала 8 кружек пива и 2 пиццы.
Этот заказ был намёком на матч его Баварии с Барсой в плове ЛЧ ?)
Тогда, точно ,целью было не сближение с работниками клуба)
+2
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Какой же Флик сближающий
+1
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+1
Просто революционный метод!
Мораль команды поднялась на 4 балла
+1
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Отлично 👍. так помню делал Гвардиола и луис Энрике
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Сблизился в итоге?😂
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Корпоративчик
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Может себе позволить)
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А за чей счет сей банкет?🤣немаловажный вопрос, в нынешнем финансовом состоянии клуба
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Нормально так ребята собрались побухать! Там еще кардилог нужен и психотерапевт
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В туалете сближаться будут ?😆
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Решил действовать по сценарию фильма "Меню"
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А Пеп по десятке просто подарил
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Наконец-то нормально покушают
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Ответ Moscwow
Наконец-то в барсе появился человек, который покормит персонал и не вычтет из зарплаты 👍
А может и вычтет
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Ответ Moscwow
Наконец-то в барсе появился человек, который покормит персонал и не вычтет из зарплаты 👍
Если кофе стоит столько же как в московских едальнях , то вычтет)
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Че за добрый
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