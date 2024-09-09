Флик пригласил сотрудников «Барсы» в ресторан, чтобы сблизиться. На обеде будет его штаб, терапевты, аналитики
Ханси Флик пригласил сотрудников «Барселоны» на обед в ресторан.
Немецкий специалист успешно начал дебютный сезон в каталонском клубе: на счету команды четыре победы в четырех играх Ла Лиги, что принесло ему звание тренера месяца в чемпионате Испании.
С целью как можно дольше продлить хороший момент и укрепить связи со своим персоналом, немец решил позвать всех на совместный обед после утренней тренировки «Барсы», сообщает Mundo Deportivo. Он выбрал популярный в Барселоне ресторан Can Ferran, хорошо известный нескольким сотрудникам, которые работают в клубе несколько лет.
Отмечается, что среди приглашенных есть непосредственные помощники Флика, а также тренеры по физической подготовке, физиотерапевты, видеоаналитики, врачи, реквизиторы, пресс-атташе и другие сотрудники.
Я за такой троллинг .
А не за то , что твориться на местных ветках ’Реал’ , ’Барса’
Тогда, точно ,целью было не сближение с работниками клуба)
Мораль команды поднялась на 4 балла