«Реал» интересовался Месси, когда ему было 16-17, «Арсенал» тоже. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». Первый агент о начале карьеры аргентинца

«Реал» интересовался Лионелем Месси в начале его карьеры.

Об этом рассказал первый агент аргентинца Орасио Гаджоли.

– Насколько Месси был близок к переходу в «Реал Мадрид» в начале карьеры?

– «Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16-17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону».

– «Арсенал» также пытался подписать Месси. Почему этого не произошло?

– Да, «Арсенал» проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу», – сказал Гаджоли в интервью Kooora.

Месси оказался в системе «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. Большую часть карьеры нападающий «Интер Майами » провел в «блаугране».