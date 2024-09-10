«Реал» интересовался Месси, когда ему было 16-17, «Арсенал» тоже. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». Первый агент о начале карьеры аргентинца
«Реал» интересовался Лионелем Месси в начале его карьеры.
Об этом рассказал первый агент аргентинца Орасио Гаджоли.
– Насколько Месси был близок к переходу в «Реал Мадрид» в начале карьеры?
– «Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16-17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону».
– «Арсенал» также пытался подписать Месси. Почему этого не произошло?
– Да, «Арсенал» проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу», – сказал Гаджоли в интервью Kooora.
Месси оказался в системе «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. Большую часть карьеры нападающий «Интер Майами» провел в «блаугране».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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