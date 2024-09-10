Директор «Пари НН» о вратарях: «Остановились на Медведеве, он недооценен. Не понимаем состояние Шунина, Гильерме давно не играл»
Спортивный директор «Пари НН» рассказал о поиске вратаря в межсезонье.
– В этом сезоне у «Динамо» появился более качественный вратарь [Лунев].
– Я бы сказал, что Шунин свои спасения делал. Понятно, что были и другие эпизоды, но это качественный для России вратарь.
– Почему вы не взяли его?
– Потому что взяли Медведева. По Шунину был разговор, но мы остановились на Медведеве. Мы посчитали, что Никита – недооцененный вратарь. Своей карьерой он заслужил шанс быть номером один в команде. Это хороший эмоциональный челлендж.
Шунин и, например, Гильерме – это опытные вратари, которые приедут и закроют позицию. Но вопрос: на сколько? Медведеву 28 лет, мы подписали контракт на три года. Искать каждый год вратаря… Мы не понимаем состояние Шунина, Гиля давно не играл.
– Гильерме вы тоже рассматривали?
– Его предлагают все, естественно. Даже Юрий Палыч [Семин] звонил: «Гилю возьми, Гилю». Я прекрасно знаю Гильерме, мы вместе давно работали в «Локомотиве», но Нижний сделал ставку на более длительное решение проблемы, – сказал Александр Удальцов в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»