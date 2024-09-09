Директор «Пари НН» о Севикяне: «Был интерес, мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Александр Удальцов Ференцварош агенты Пари НН Эдгар Севикян Это футбол, брат! Футбол

Директор «Пари НН» рассказал о переговорах с Эдгаром Севикяном.

Зимой полузащитник перешел из нижегородского клуба в «Ференцварош». В сентябре «Локомотив» арендовал своего воспитанника до конца сезона-2024/25.

– «Пари НН» мог вернуть Севикяна?

– С Севикяном мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня.

– Вопрос зарплаты даже не возникал?

– Нет, до финансов мы не доходили – они для себя сразу четко определили.

Несколько месяцев назад «Ференцварош» его еще не хотел отпускать, а потом они прислали письмо. После этого пошел интерес, мы общались. Но у семьи Севикяна позиция – они хотят бороться за высокие места.

– Какое письмо пришло?

– «Ференцварош» разослал письмо со списком игроков агентам. В нем говорилось: «Несмотря на то, что это суперфутболисты, мы готовы подумать», – рассказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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3 комментария
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«Слушай, что ты хочешь! Если женщина каждый день артистов видит, академиков видит, космонавтов, Иштояна… Может вот так потрогать. Ты кто такой для нее?»

Армянская классика.))
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А вы разве не знали, что Ференцварош - команда суперфутболистов?
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Батя плохого не посоветует.
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