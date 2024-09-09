Директор «Пари НН» о Севикяне: «Был интерес, мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня»
Директор «Пари НН» рассказал о переговорах с Эдгаром Севикяном.
Зимой полузащитник перешел из нижегородского клуба в «Ференцварош». В сентябре «Локомотив» арендовал своего воспитанника до конца сезона-2024/25.
– «Пари НН» мог вернуть Севикяна?
– С Севикяном мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня.
– Вопрос зарплаты даже не возникал?
– Нет, до финансов мы не доходили – они для себя сразу четко определили.
Несколько месяцев назад «Ференцварош» его еще не хотел отпускать, а потом они прислали письмо. После этого пошел интерес, мы общались. Но у семьи Севикяна позиция – они хотят бороться за высокие места.
– Какое письмо пришло?
– «Ференцварош» разослал письмо со списком игроков агентам. В нем говорилось: «Несмотря на то, что это суперфутболисты, мы готовы подумать», – рассказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Армянская классика.))