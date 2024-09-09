Директор «Пари НН» о Севикяне: «Был интерес, мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня»

Директор «Пари НН» рассказал о переговорах с Эдгаром Севикяном.

Зимой полузащитник перешел из нижегородского клуба в «Ференцварош». В сентябре « » арендовал своего воспитанника до конца сезона-2024/25.

– « » мог вернуть Севикяна?

– С Севикяном мы общались. Его папа считает, что игрок достоин играть в командах более высокого уровня.

– Вопрос зарплаты даже не возникал?

– Нет, до финансов мы не доходили – они для себя сразу четко определили.

Несколько месяцев назад «Ференцварош» его еще не хотел отпускать, а потом они прислали письмо. После этого пошел интерес, мы общались. Но у семьи Севикяна позиция – они хотят бороться за высокие места.

– Какое письмо пришло?

– « » разослал письмо со списком игроков агентам. В нем говорилось: «Несмотря на то, что это суперфутболисты, мы готовы подумать», – рассказал спортивный директор «Пари НН» в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»