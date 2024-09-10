Директор «Пари НН» о Черышеве: «Было общение. Нужно учитывать риски – повышенный травматизм Дениса. Ответственность клуба должна быть не сильно тяжелой финансово» 

Спортивный директор «Пари НН» рассказал о переговорах с Денисом Черышевым.

33-летний вингер находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».

– Вы говорили с ?

– У нас было общение, потому что мы понимаем, что он местный парень. Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают – повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная красивая история.

Нужно учитывать риски. Если клуб берет на себя такую ответственность, она должна быть не сильно тяжелой финансово.

– То есть вы были теоретически готовы к подписанию Черышева, но, обсуждая зарплату, вы поняли, что она перевешивает риски?

– Грубо говоря – да, – сказал в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».